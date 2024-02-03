Zeytinburnu'nda iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda makas bölgesinde manevra yapan tramvaya arkadan gelen T1-Kabataş- Bağcılar seferini yapan tramvay çarptı. Kazada makinist yaralanırken seferler ise durdu.

Kaza, 21.00 sıralarında T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattının Pazartekke-Topkapı durakları arasında meydana geldi. Makas bölgesinde manevra yapan tramvaya, arkadan gelen tramvay çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken kazada yaralanan makinist, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle seferler durdurulurken, tramvayların çekilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Metro İstanbul, kaza sonrası sosyal medya hesabından açılamada bulundu. Yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.