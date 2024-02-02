Kırıkkale'de İstinat Duvarı Çöktü: Yük Treni Devrildi
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde istinat duvarındaki göçük nedeniyle yük treninin lokomotifi devrildi, 2 makinist hafif yaralandı. Ankara-Kırıkkale demir yolu hattı Kılıçlar köyü mevkiindeki istinat duvarı, rayların üzerine devrildi. Bu sırada hatta seyreden yük treninin lokomotifi devrildi, 3 vagonu raydan çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 2 makinist, hastaneye kaldırıldı. Ekipler, demir yolu hattını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürüyor.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde istinat duvarındaki göçük nedeniyle yük treninin lokomotifi devrildi, 2 makinist hafif yaralandı.
Ankara- Kırıkkale demir yolu hattı Kılıçlar köyü mevkiindeki istinat duvarı, rayların üzerine devrildi. Bu sırada hatta seyreden yük treninin lokomotifi devrildi, 3 vagonu raydan çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 2 makinist, hastaneye kaldırıldı.
Ekipler, demir yolu hattını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürüyor.