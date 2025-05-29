Doğu Ekspresi Makinistleri, Raylara Bağlı Atı Kurtardı
Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi'nde makinistler, Sırbasan Tüneli'nde raylara bağlı bir ata çarpmadan treni durdurdu ve atı kurtardı.
Ankara-Kars'a seferi yapan Doğu Ekspresi treninde görevli makinistlerin dikkatiyle, Kars'taki Sırbasan Tüneli'nde demir raylara bağlı bulunan at telef olmaktan kurtuldu.
Ankara'dan Kars'a sefer yapan Doğu Ekspresi'nde görevli iki makinist, Topdağı-Sarıkamış arasında bulunan Sırbasan Tüneli girişinde raylara bağlanmış atı fark etti.
Dikkatleri sayesinde hemen fren yapan makinistler, ata çarpmadan treni durdurmayı başardı.
Makinistler, demir raylara bağlı atı çözüp tünelden dışarı çıkardıktan sonra yoluna devam etti.
Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel