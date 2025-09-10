Malatya'da İki Yük Treni Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Yaralı

1) MALATYA'DA İKİ YÜK TRENİ ÇARPIŞTI: 1 YARALI

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde iki yük treninin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 makinist yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Hasan Çelebi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Demir cevheri ve yakıt yüklü iki tren kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ismi öğrenilemeyen 1 makinist yaralandı. Yaralı makinist, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili teknik inceleme başlatıldı.