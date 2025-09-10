Haberler

Malatya'da İki Yük Treni Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Yaralı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde iki yük treni arasında meydana gelen kazada 1 makinist yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde iki yük treninin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 makinist yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Hasan Çelebi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Demir cevheri ve yakıt yüklü iki tren kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ismi öğrenilemeyen 1 makinist yaralandı. Yaralı makinist, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili teknik inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
