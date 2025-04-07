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Edirne'de Yük Treninde Yangın Çıktı

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Edirne'nin Kapıkule istasyonundan Abalar istasyonuna giden yük treninin makine kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Makinist, alevlerin büyümesi üzerine trenden inerek itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi. Yangının vagonlara sıçramadan söndürüldüğü olayı, trenin makine kısmında hasara neden oldu ancak yaralanan kimse olmaması sevindirici.

Edirne'de yük treninde yangın

EDİRNE - Edirne'de yük treninde çıkan yangın söndürüldü.

Edirne'nin Kapıkule istasyonundan aldığı yükleri Abalar istasyonuna taşıyan yük trenin makine kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden makinist yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Alevlerin büyümesi üzerine trenden inen makinist itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Alevlerin vagonlara sıçramadan söndürülmesiyle birlikte görevliler derin nefes aldı.

Trenin makine kısmında hasar meydana gelirken, yaralanan olmaması tek teselli oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA - 3.Sayfa
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