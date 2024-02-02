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Zeytinburnu'nda tramvay kazası: Makas bölgesinde manevra yapan tramvaya arkadan gelen tramvay çarptı

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Zeytinburnu'nda makas bölgesinde manevra yapan tramvaya arkadan gelen T1-Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay çarptı. Kazada makinist yaralanırken seferler durdu.

ZEYTİNBURNU'nda makas bölgesinde manevra yapan tramvaya arkadan gelen T1-Kabataş- Bağcılar seferini yapan tramvay çarptı. Kazada makinist yaralanırken seferler durdu.

Kaza, saat 21.30 sıralarında T1 Kabataş-Bağcılar hattı, Topkapı-Cevizlibağ arasında yaşandı. Makas bölgesinde manevra yapan tramvaya, arkadan gelen tramvay çarptı. Kazada makinist yaralandı. Kaza nedeniyle seferler durdurulurken, tramvayların çekilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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