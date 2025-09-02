Malatya'da Yük Treni Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

MALATYA'da, yük treninin çarpmasıyla yaralanan Aydın Tarar (59), hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün sabah saatlerinde, Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sanayi Sitesi içerisinde raylardan karşıya geçen Aydın Tarar'a yük treni çarptı. Yaralanan Tarar, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Tarar, sabaha karşı doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Tarar'ın cenazesi, otopsi için morga konulurken, kaza sonrası gözaltına alınan yük treni makinistinin emniyetteki işlemleri sürüyor.