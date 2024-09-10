Gürcistan'da rayların yakınında fotoğraf çeken genç kıza yüksek hızlı tren çarptı

Gürcistan'ın Tiflis şehri yakınlarında, Nini Lomidze adlı bir kadının fotoğraf çekilirken kendisine yüksek hızlı trenin çarptığı ankameralara yansıdı.

Görüntülerde, kırmızı elbiseli Lomidze'nin fotoğraf çekilmek için tren raylarına yaklaştığı görülüyor. Tren makinisti, kadını uyarmak için korna çalıyor, ancak Lomidze saçını ve kıyafetini düzeltmeye devam ediyor.

Tren yaklaşırken Lomidze poz veriyor. Birkaç saniye içinde tren ona çarpıyor ve kadını yere fırlatıyor. Arkadaşlarının şok içinde çığlık attığı duyuluyor.

Kazadan sonra Lomidze, "İyiyim, bu sadece bir kazaydı. Rayların kullanımda olduğunu bilmiyordum. Trenin geldiğini fark ettiğimde çok geçti," dedi.

Bu olay, geçen Haziran ayında Meksika'da yaşanan benzer bir trajedinin ardından geldi. Orada, 29 yaşındaki bir anne, selfie çekmek için raylara çok yaklaşınca bir buharlı tren tarafından öldürülmüştü.

Bu tür olaylar, tren rayları çevresinde fotoğraf çekmenin tehlikelerini acı bir şekilde hatırlatıyor.