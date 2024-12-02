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11 Yaşındaki Bedensel Engelli Uğur Uysal'ın Makinist Olma Hayali Gerçekleşti

11 Yaşındaki Bedensel Engelli Uğur Uysal'ın Makinist Olma Hayali Gerçekleşti
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 11 yaşındaki bedensel engelli Uğur Uysal, makinist olma hayalini gerçekleştirmek için tren garı ve trenin içini gezme fırsatı buldu. Uğur, yaptığı yolculukta hayatının en güzel gününü yaşadığını ifade etti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde makinist olmayı isteyen 11 yaşındaki bedensel engelli Uğur Uysal'a tren garı ve trenin içi gezdirildi.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla makinist olma hayali kuran Beşeylül Ortaokulu öğrencisi Uğur Uysal'ı Nazilli Tren Garı'na götürdü.

Hareket memuru şapkası takılan ve kendisine kontrol diski verilen Uğur Uysal, daha sonra Denizli-İzmir seferini yapan trenin makinist bölümünde ağırlandı.

Uysal, Nazilli'ye bağlı İsabeyli durağına kadar trende yolculuk yaptı.

Gazetecilere açıklama yapan Uğur, "Bugün hayatımın en güzel günü. En çok buharlı trenleri seviyorum. Gerçek bir tren kullanmak harikaydı." dedi.

Anne Şefika Uysal ise oğlunun çocukluğundan beri trenlere büyük ilgi duyduğunu söyledi.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek de engelle bireylerin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Uğur'a özel bir okul tarafından bağışlanan akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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