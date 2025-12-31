Peru'da iki tren çarpıştı: 1 ölü, 40 yaralı

Peru'nun güneyindeki Machu Picchu Kalesi'ne giden demir yolunda iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu bir makinist hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı.

Peru'nun güneyinde İnka İmparatoru Pachacutec Yupanqui tarafından 15. yüzyılda inşa ettirilen Machu Picchu Kalesi'ne giden demir yolunda kaza meydana geldi. İki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu bir makinist hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı. Sağlık yetkilisi, yaralılardan yaklaşık 20'sinin durumunun ciddi olduğunu belirtti. Yaralananlar arasında yabancı turistlerin de bulunduğu aktarıldı.

Peru polisi, ağırlıklı olarak turistleri taşıyan trenler arasındaki çarpışmaya ilişkin soruşturma başlattı. - LİMA