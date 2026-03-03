Haberler

Nevşehir'de hemzemin geçitte tıra çarpan lokomotifin iki makinisti hafif yaralandı

Nevşehir'de hemzemin geçitte tıra çarpan lokomotifin iki makinisti hafif yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde hemzemin geçitte lokomotifin tıra çarpması sonucu iki makinist hafif yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde lokomotifin hemzemin geçitte tıra çarpması sonucu iki makinist hafif yaralandı.

Karasenir köyünde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 DAP 377 plakalı iş makinesi yüklü tıra hemzemin geçitte Kayseri istikametinden gelen yük treni çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada raydan çıkan lokomotifteki iki makinist hafif yaralandı.

Hafif yaralanan makinistler sağlık ekiplerince yapılan kontrolün ardından tedbiren Kozaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Raydan çıkan lokomotif ile tırın kaldırılmasına yönelik çalışmaların ardından tren yolunun ulaşıma açılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı

Fatma öğretmeni katleden cani ile ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maçı anlatan spiker, 2. Lig'de 29 gol atan oyuncuyu Fenerbahçe'ye önerdi

Maçı anlatan spiker, 29 gol atan oyuncuyu Süper Lig devine önerdi
Irak, dünyanın ikinci büyük petrol sahasında üretimi durdurdu

Dünyanın ikinci büyük petrol sahasında üretim durdu
Domenico Tedesco'dan kötü haber

Kötü haberler bitmiyor! Kritik maç öncesi taraftarı kahreden gelişme
Çin savaşın 4. gününde harekete geçiyor

Çin savaşın 4. gününde harekete geçiyor: Gerekli adımlar atılacak
Maçı anlatan spiker, 2. Lig'de 29 gol atan oyuncuyu Fenerbahçe'ye önerdi

Maçı anlatan spiker, 29 gol atan oyuncuyu Süper Lig devine önerdi
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası

Durmaya niyetleri yok! İran'ın da yanıtı sert ve hızlı oldu
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu