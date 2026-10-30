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Taksim'de akılalmaz hareket! Tramvayın üzerine doğru bebek arabasını sürdü

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Taksim'de akılalmaz hareket! Tramvayın üzerine doğru bebek arabasını sürdü Haber Videosunu İzle
Taksim'de akılalmaz hareket! Tramvayın üzerine doğru bebek arabasını sürdü
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İstanbul'un en işlek noktalarından İstiklal Caddesi'nde yaşanan tehlikeli olay görenleri şaşkına çevirdi. Bebek arabasıyla tramvay yolunda bekleyen bir kadın, nostaljik tramvayın yaklaşmasını bir süre izledi. Tramvay kendisine doğru ilerlediği sırada bebek arabasını rayların üzerine doğru süren kadın, makiniste zor anlar yaşattı. Tramvayı durdurmak zorunda kalan makinist, pencereden eğilerek kadına "İyi misin, aklın yerinde mi?" sözleriyle tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • İstiklal Caddesi'nde bebek arabalı bir kadın, yaklaşan nostaljik tramvayın raylarına bebek arabasını sürdü.
  • Makinist çarpışmayı önlemek için tramvayı durdurdu.
  • Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'un en işlek noktalarından İstiklal Caddesi'nde yaşanan tehlikeli olay, görenleri şaşkına çevirdi. Bebek arabasıyla tramvay yolunda bekleyen bir kadın, nostaljik tramvayın yaklaşmasına rağmen raylardan çekilmedi. Tramvayın kendisine doğru ilerlediği sırada bebek arabasını rayların üzerine süren kadın, makiniste zor anlar yaşattı. Olası bir çarpışmayı önlemek için tramvayı durduran makinist, pencereden eğilerek kadına "İyi misin, aklın yerinde mi?" diye tepki gösterdi. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TRAMVAYIN ÖNÜNDE BİR SÜRE BEKLEDİ

İstiklal Caddesi'nde yaşanan olayda, bebek arabasıyla tramvay güzergahında bulunan kadın, yaklaşan nostaljik tramvaya rağmen bulunduğu yerden ayrılmadı. Tramvayın giderek yaklaşmasıyla bebek arabasını rayların üzerine doğru süren kadın, makinistin fren yapmasına neden oldu.

MAKİNİSTTEN TEPKİ GECİKMEDİ

Tramvayı durduran makinist, kabinin penceresinden kadına seslenerek şaşkınlığını dile getirdi. Kadına "İyi misin, aklın yerinde mi?" diye tepki gösteren makinistin o anları çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. Yaşanan tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMert Pktkn:

O cep telefonu yüzünden kendin ölsen neyse, çocuğun ölümüne sebep olacak neredeyse analık!

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