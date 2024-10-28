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Muş'ta Tren Kazası: 1 Makinist Hayatını Kaybetti

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Muş Valisi Avni Çakır, tren kazasının yaşandığı bölgeyi ziyaret ederek, 1 makinistin hayatını kaybettiği, 2 makinistin yaralandığı olayla ilgili incelemelerde bulundu. Olayın nasıl gerçekleştiğine dair adli tahkikat başlatıldı.

Muş Valisi Avni Çakır tren kazasının olduğu bölgeye gitti

MUŞ - Muş Valisi Avni Çakır, 1 makinistin hayatını kaybettiği, 2 makinistin ise yaralandığı tren kazasının yaşandığı alana giderek incelemelerde bulundu.

Muş Valisi Avni Çakır, yolcu treni, demir yolu kenarında çalışan mikserli beton pompasına çarpması sonucu 1 makinist hayatını kaybettiği, 2 makinist ise yaralandığı olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Olay yerinde incelemelerde bulunan Muş Valisi Avni Çakır, saat 12: 20 sıralarında Bağlar Mahallesinde tren kazasının meydana geldiğini ifade ederek, kazada 2 kişinin yaralandığını ve 1 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Vali Çakır, "Tatvan- Elazığ bölgesel seferini yapan tren, saat 12: 00 sıralarında yine burada demir yollarına ait iş yapan bir beton mikserinin bom diye tabir edilen beton atma aparatına çarptı. Çarpma sonucu makinistlerin bulunduğu kısma trenin ana gövdesiyle ayrılması suretiyle ölümlü ve yaralamalı bir kaza meydana geldi. Maalesef makinistlerden biri bu çarpma neticesinde hayatını kaybetti. Birinin hayati tehlikesi mevcut, diğeri de nispeten daha iyi durumda. Şu an Muş Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor. Olayın nasıl gerçekleştiği, buradaki diğer konularla alakalı adli tahkikat başlatıldı. Geçmiş olsun ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Muş'ta Tren Kazası: 1 Makinist Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSHAK GÜNGÖR - 3.Sayfa

Tren Kazası Avni Çakır Politika Güvenlik 3-sayfa Ulaşım Kaza Muş

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