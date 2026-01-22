İspanya'da makinistler, 44 kişinin öldüğü tren kazalarının ardından ülke çapında greve gidiyor

İspanya'da makinistler, 2 gün içinde meydana gelen ve 44 kişinin öldüğü tren kazalarının ardından, demiryolu güvenliğinin sağlanması talebiyle 9-11 Şubat tarihleri arasında ülke çapında grev kararı aldı.

İspanya art arda gelen tren kazalarıyla sarsıldı. Malaga'dan Madrid'e giden bir hızlı trenin Pazar günü ani manevra yapmak zorunda kalan bir diğer trenle çarpışmasının ardından Salı günü 2 trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen ayrı kazalar, demiryolu güvenliği tartışmalarına neden oldu. İspanyol makinistler, 2 gün içinde meydana gelen tren kazalarının ardından, demiryolu güvenliğini garanti altına alacak önlemler talep etmek amacıyla 9-11 Şubat tarihleri arasında ülke çapında grev kararı aldı.

Tren işletmecileri sendikası SEMAF tarafından yapılan açıklamada, "Adamuz ve Gelida'daki, her ikisi de ölümcül olan kazalar, demiryolu işletme güvenliğini garanti altına almak için gerekli tüm önlemlerin talep edilmesinde bir dönüm noktasıdır" denildi. Sendika ayrıca, "demiryolu altyapısında güvenliği sağlamakla sorumlu olanlardan" cezai sorumluluk talep edeceğini ekledi.

SEMAF'tan Adif'e uyarı

İngiliz haber ajansı Reuters'ın ulaştığı bir mektup kopyasına göre; SEMAF, geçen ağustos ayında İspanya Demiryolu Ağı İşletmecisi Adif'i, 2 trenin çarpıştığı demiryolu hattındaki ciddi aşınma ve yıpranma konusunda uyarmış; çukurların, tümseklerin ve havai enerji hatlarındaki dengesizliklerin sık arızalara yol açtığını ve ağın çeşitli yüksek hızlı hatlarında trenlere zarar verdiğini belirtmişti.

İspanya Ulaştırma Bakanı sendikalarla görüşecek

Öte yandan İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente gazetecilere yaptığı açıklamada, pazar günkü kazadan bu yana askıya alınmış olan Madrid-Endülüs demiryolu hattının 2 Şubat'ta yeniden hizmete açılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

İspanya Ulaştırma Bakanı Puente, "Genel bir grevin en iyi yaklaşım olduğu görüşünü paylaşmıyoruz" şeklinde konuşarak, bu konuda sendikalarla görüşeceğini açıkladı.

İspanya'da 2 gün içinde meydana gelen kazalarda 44 kişi ölmüştü

İspanya'da Malaga'dan Madrid'e giden bir hızlı tren Pazar günü henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle raydan çıkarak, Huelva istikametine giden ve kaza nedeniyle ani manevra yapmak zorunda kalan bir diğer trenle çarpışmıştı. Kazada 43 kişi hayatını kaybetmişti. Salı günü ise Barselona bölgesine bağlı Gelida kasabası yakınlarındaki R4 banliyö hattında seyreden bir tren, hat kenarındaki istinat duvarının şiddetli yağış nedeniyle aniden çökmesi sonucunda raydan çıkmış, makinist olay yerinde hayatını kaybederken, en az 37 kişinin yaralanmıştı. Aynı gün Girona bölgesindeki Blanes ve Macanet-Massanes istasyonları arasında seyreden bir diğer trenin de raydan çıktığı duyurulmuştu. - MADRİD