Üye Girişi
Haberler

Muş'ta Yolcu Treni Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta bir yolcu treni, beton pompası kamyonuna çarptığı kazada makinist Ali Akgül hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay sonrası kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

MUŞ'ta yolcu treninin beton pompası kamyonuna çarptığı kazada makinist kabininde görevli Ali Akgül hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Tatvan'dan Elazığ'a giden yolcu treni, öğle saatlerinde Muş'un Bağlar Mahallesi yakınlarında rayın kenarındaki su arkına beton döken pompa aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle makinist kabininin gövdeden ayrıldığı tren, yaklaşık 100 metre ileride durdu. Kazada makinist kabininde görevli Ali Akgül hayatını kaybetti, Muhammed Demirel ve Salahattin Üzel ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Trendeki yolcular görevliler tarafından tahliye edildi. Yaralılar ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trenin kaldırılmasına ilişkin çalışmalar sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muş'ta Yolcu Treni Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik 3-sayfa Ulaşım Güncel Yaşam Muş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefinden kesinlikle kopmayacağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası terörle mücadelede net mesaj

 Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı

Kıran kırana maçta tek gol var! Tempo inanılmaz

 2 küçük kızın sevdiği köpek dakikalar sonra ölmüştü: Köpeğin sahibi 'Resmen cinayet' dedi

2 küçük kızın sevdiği köpek dakikalar sonra ölmüştü
Şırnak'ta 7 bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Bir ilimizde dikkat çeken karar! Tüm giriş çıkışlar yasaklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Güzel Aşklar Diyarı final mi yapıyor neden final yapıyor? Güzel Aşklar Diyarı bitti mi? John Wick 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? John Wick 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? İstanbul Havalimanı'nda kendini vuran polis kim? Ballon d'Or neden Vinicius Junior'a verilmedi? Ural Kaspar kimdir? Ural Kaspar kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İp TV izlemek suç mu, kaçak maç izlemek suç mu, hapis cezası var mı? Mertens yok mu? Mertens neden yok (Galatasaray- Beşiktaş) Galatasaray Tottenham maçı ne zaman? Bein Sports 1 CANLI izle! (GALATASARAY BEŞİKTAŞ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.