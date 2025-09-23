Uluslararası Makinist Kadir Yıldız'ın Trajik İntiharı

Uluslararası taşımacılık yapan gemilerde makinist olarak çalışan Kadir Yıldız, 2 yıl önce geri döndüğü baba ocağında kanlar içerisinde bulundu. Öldüğü belirlenen gemi makinistinin, 20 yıldır psikolojik destek aldığı ve ölümünden dakikalar öncesinde ise 4 kız kardeşini de telefonla arayarak helallik istediği ortaya çıktı.

2004 yılında Bartın'dan İstanbul'a giden 43 yaşındaki Kadir Yıldız, uluslararası taşımacılık yapan gemilerde makinist olarak çalışmaya başladı.

Psikolojisi bozuldu

Gemilerde makinist olarak başlayan ve onlarca ülkeyi gezen 43 yaşındaki Kadir Yıldız, işe başladıktan 1 yıl sonra ise psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Sorunlar nedeniyle psikolojik destek alan ve tedavi görmeye başlayan Kadir Yıldız'ın her geçen gün kullandığı ilaçların sayı ve dozajının arttığı öğrenildi.

2 yıl önce köyüne döndü

Yaklaşık 2 yıl önce ise gemilerde çalışmaktan vazgeçen Kadir Yıldız, Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kadıköyü'nde yaşayan ve hayvan tüccarlığı yapan babası Mustafa Yıldız'ın yanına geri döndü. 18 yıl sonra memleketine geri dönen Kadir Yıldız, babası ile birlikte tarım ve hayvancılık yapmaya başladı.

Hayvanları ahıra yerleştirdi, ölü bulundu

Kadir Yıldız, 22 Eylül Pazartesi günü akşamı, babası ile birlikte merada otlayan hayvanları ahıra getirdikten sonra evine çıktı. Babasının olmadığı bir anda evden gelen silah sesinin ardından Kadir Yıldız, kanlar içerisinde bulundu. Silah sesini duyan bir yakını tarafından yerde hareketsiz bir şekilde bulunan Kadir Yıldız'ın, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede öldüğü belirlendi.

İntihar ettiği tespit edildi

Olay yerine sevk edilen jandarma tarafından olay yerinde güvenlik tedbirleri alındı. Kanlar içerisinde olan Kadir Yıldız'ın ölüm şekli ve sebebi araştırıldı. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı da inceleme yaptı. Yürütülen çalışmalarda Yıldız'in silahla intihar ettiği tespit edilirken, henüz intihar sebebi belirlenemedi.

Cep telefonuna geçici süreliğine el konuldu

Kadir Yıldız'ın kullandığı silah ile birlikte cep telefonu da jandarma tarafından olay yerinde bulundu. Jandarma ekipleri, incelenmesi amacıyla cep telefonuna geçici süreliğine el koydu. İntihar nedeni henüz bilinmeyen Yıldız'ın, olay günü ve öncesinde herhangi bir olumsuz davranışının olmadığı ve herhangi bir not bırakmadığı öğrenildi.

4 kız kardeşini arayıp helallik istedi.

Annesinin yıllar önce vefat etmesi nedeniyle köyde babası ile birlikte yaşayan Kadir Yıldız'ın, olaydan dakikalar öncesinde 4 kız kardeşini de telefonla arayarak helallik istediği öğrenildi. 3'ü erkek toplamda 8 kardeşi olan Kadir Yıldız'ın sadece kız kardeşlerini aradığı ve kız kardeşleri helallik talebine bile cevap veremeden telefonu kapatarak görüşmeyi sonlandırdığı öğrenildi.

Ev halkı köy muhtarından yardım istedi

Olayın hemen sonrasında yaşananları anlatan Kadıköy Muhtarı Zühtü Sütçü, silah sesini duyan Mustafa Yıldız'ın yengesi Sultan Yıldız'ın kendisini telefonla arayarak yardım istediğini söyledi.

Yaşananları anlattı

Hemen Kadir Yıldız ve babasının oturduğu evin önüne geldiğini belirten Muhtar Sütçü, "Akşam saat 18.00-19.00 sıralarıydı. Sultan Yıldız beni aradı. Acil 112 ambulansı ara ve buraya gel dedi. Ben ne olduğunu öğrenmeden apar topar buraya geldim. Baktım olay olmuş. İntihar etmiş çocuk. Olaydan 15-20 dakika öncesinde Kadir ve babasını hayvanlarla birlikte mahalleye girerken görmüştüm" dedi.

Muhtar Sütçü, Kadir Yıldız'ın psikolojik sorunları bulunduğunu ve yaklaşık 20 yıldır ilaç kullandığını da kaydetti.

Cenaze namazını imam kardeşi kıldırdı

Kadir Yıldız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kadir Yıldız'ın cenazesi otopsi ve defin işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yıldız, Ulus ilçesine bağlı Kadıköyü'ndeki İslamlar Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazından sonra aile mezarlığına defnedildi. Yıldız'ın cenaze namazı imam kardeşi Mesut Yıldız tarafından kıldırıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kadir Yıldız, gözyaşı ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. - BARTIN