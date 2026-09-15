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Ankara'daki YHT kazası davası dosyası esas hakkındaki mütalaa için savcıya gönderildi

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Ankara'da 13 Aralık 2018'de 3'ü makinist, 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin yaralandığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin 10 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara'da 13 Aralık 2018'de 3'ü makinist, 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin yaralandığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin 10 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, ek bilirkişi raporunun celse arasında geldiğini bildirerek, sanık avukatlarına söz verdi.

Sanık avukatları, itirazlarını daha önce yazılı olarak da yaptıklarını ve senelerdir doğru bir bilirkişi raporu alınamadığını belirterek, tekrar ek bilirkişi raporunun alınmasını talep etti.

Söz verilen sanık Erol Tuna Aşkın, alınan bilirkişi raporlarının eksik ve yanlış olduğunu, alanda uzman olmayan kişilerce yazıldığını savunarak, "Mahkemece görevlendirilen bilirkişiler demiryolu işletmeciliğini bilmemektedir. Sayın mahkemenize sunmak üzere TCDD trafik işletmeciliği konusunda doğru bilginin edinilebilmesi için kurumda uzun yıllar görev yapmış ve emekli olmuş 3 eski demiryolcudan uzman görüşü aldım. Değerlendirilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da önceki beyanlarını tekrar ederek, alınan ek bilirkişi raporunun yeterli olmadığını ve yeni bir rapor alınması gerektiğini söyledi.

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, mahkemeden, eksik hususların giderilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, avukatların ek bilirkişi raporu talebini reddederek, dosyanın, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.

Duruşma, 3 Aralık'a ertelendi.

Kaynak: AA
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