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Makinist, Marmaray'ı durdurup milli maçı izleyen taraftarlara eşlik etti

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EURO 2024'te, geçtiğimiz günlerde Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiğimiz maçta Marmaray'ı durdurup maçı izleyen makinistin görüntüleri sosyal medyada hala konuşulurken, bu kez yine bir makinist Marmaray'ı durdurup Hollanda-Türkiye maçını izleyen taraftarlara eşlik etti.

İstanbul Bakırköy'de Marmaray'ı durduran makinist Hollanda- Türkiye maçını izleyen taraftarlara eşlik etti. Bir süre maçı izleyen makinist daha sonra oradan ayrılarak seferine devam etti.

A Milli Futbol Takımı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın oynandığı anlarda Bakırköy'de kurulan dev ekranda maçı izleyen taraftarları gören makinist, Marmaray'ı durdurarak taraftara eşlik etti.

Makinist, Marmaray'ı durdurup milli maçı izleyen taraftarlara eşlik etti

MAKİNİST MAÇI İZLEDİ

Bir süre taraftarlarla birlikte maçı izleyen makinist daha sonra vatandaşlara korna çalarak seferine devam etti. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Makinist, Marmaray'ı durdurup milli maçı izleyen taraftarlara eşlik etti

AVUSTURYA MAÇINDA DA TRENİ DURDURMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Avusturya'yı yendiğimiz maçta da, Bakırköy'de Marmaray'ı durduran makinist sahilde kurulan dev ekranda Avusturya-Türkiye maçını izleyen taraftarlara eşlik etmişti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Avusturya Bakırköy Hollanda Marmaray Türkiye Yaşam Spor Haberler

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