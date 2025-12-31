Peru'da tren kazası: 1 ölü, 40 yaralı

PERU'nun güneyindeki Machu Picchu Kalesi'ne giden demir yolunda iki trenin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Peru'nun güneyinde 15'inci yüzyılda inşa edilen Machu Picchu Kalesi'ne giden demir yolunda kaza meydana geldi. İki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu bir makinist yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralılar arasında turistlerin de olduğunu açıkladı.

Peru polisi, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.