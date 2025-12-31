Haberler

Peru'da tren kazası: 1 ölü, 40 yaralı

Peru'da tren kazası: 1 ölü, 40 yaralı
Peru'nun güneyindeki Machu Picchu Kalesi'ne giden demir yolunda meydana gelen kazada, iki tren kafa kafaya çarpıştı. Olayda bir makinist hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Yaralılar arasında turistlerin de bulunduğu açıklandı.

Peru polisi, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
