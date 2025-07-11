Raylara düşen kediyi kurtarmak için treni durdurdu, raylara indi

İstanbul Bakırköy'de raylara düşen kediyi görerek treni durduran ve kediyi kurtarmak için raylara inen makinist, vatandaşlar tarafından alkışlanırken; o anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Bakırköy'de Marmaray ile seyir halinde olan bir makinist, raylarda kedi olduğunu görünce treni durdurarak raylara indi.

KEDİYİ KURTARDI, VATANDAŞLAR ALKIŞLADI

Kediyi raylardan çıkararak güvenli alana taşıyan makinist vatandaşlar tarafından alkışlandı. O anlar ise kameralara yansıdı.