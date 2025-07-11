Raylara düşen kediyi kurtarmak için treni durdurdu, raylara indi

Raylara düşen kediyi kurtarmak için treni durdurdu, raylara indi
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Raylara düşen kediyi kurtarmak için treni durdurdu, raylara indi
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İstanbul Bakırköy'de Marmaray ile seyir halinde olan bir makinist, raylarda kedi olduğunu görünce treni durdurarak raylara indi. Kediyi güvenli alana taşıyan makinist vatandaşlar tarafından alkışlanırken; o anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Bakırköy'de raylara düşen kediyi görerek treni durduran ve kediyi kurtarmak için raylara inen makinist, vatandaşlar tarafından alkışlanırken; o anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Bakırköy'de Marmaray ile seyir halinde olan bir makinist, raylarda kedi olduğunu görünce treni durdurarak raylara indi.

KEDİYİ KURTARDI, VATANDAŞLAR ALKIŞLADI

Kediyi raylardan çıkararak güvenli alana taşıyan makinist vatandaşlar tarafından alkışlandı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMenderes akdag:

helal olsun kardesim sana...

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