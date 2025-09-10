Haberler

Malatya'da İki Yük Treni Çarpıştı: Makinist Hastaneye Kaldırıldı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde iki yük treninin çarpışması sonucu hafif yaralanan makinist hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle demir yolu trafiği kapatıldı.

Malatya'dan Sivas istikametine giden özel bir şirkete ait yük treni, kırsal Hasançelebi Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen TCDD'ye ait yük treniyle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan makinist, ambulansla Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede demir yolu trafiği kapatıldı.

Ekiplerin kaza yerindeki incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Cahid Çavdar - Güncel
