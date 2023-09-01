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Glamour Vav Defilesinde Yıldızlar Geçidi

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'Fashion And Music Show'un 4.'sü geçtiğimiz gün Moda Kayıkhane'de gerçekleşti.

Ev sahipliğini Mehmet Yıldırım'ın üstlendiği organizasyonun koreografisini moda dünyasının başarılı isimlerinden Asil Çağıl, organizasyonun medya danışmanlığını yapımcı Esin Yum üstlenirken, sunuculuğunu Tuğba Özay yaptı.

İpek Tanrıyar, Ece Gürsel, Wilma Elles ve Pelin Suade gibi ünlü isimlerin yer aldığı defileye özel Banu Zorlu konser verdi.

GLAMOUR VAV DEFİLESİN'DE YILDIZLAR GEÇİDİ

Türk tasarımcıları dünyaya tanıtmak amacıyla yola çıkılan organizasyonda başarılı tasarımcılar GLAMOUR VAV Kurucuları Emrullah Köroğlu ve Shahnaz Parsa'nın tasarımları davetlilerin beğenisine sunuldu.

Defile de şarkıcı Yılmaz Morgül, çevre kirliğine dikkat çekmek için 'Plastik Terördür' yazılı pankar kaldırarak çöpten yapılan Emrullah Köroğlu ve Shahnaz Parsa'nın imzası ile tasarlanan elbiseyi giydi. - ADVERTORİAL

GLAMOUR VAV DEFİLESİN'DE YILDIZLAR GEÇİDİ

GLAMOUR VAV DEFİLESİN'DE YILDIZLAR GEÇİDİ

GLAMOUR VAV DEFİLESİN'DE YILDIZLAR GEÇİDİ

GLAMOUR VAV DEFİLESİN'DE YILDIZLAR GEÇİDİ

GLAMOUR VAV DEFİLESİN'DE YILDIZLAR GEÇİDİ

GLAMOUR VAV DEFİLESİN'DE YILDIZLAR GEÇİDİ

GLAMOUR VAV DEFİLESİN'DE YILDIZLAR GEÇİDİ

GLAMOUR VAV DEFİLESİN'DE YILDIZLAR GEÇİDİ

GLAMOUR VAV DEFİLESİN'DE YILDIZLAR GEÇİDİ

GLAMOUR VAV DEFİLESİN'DE YILDIZLAR GEÇİDİ

GLAMOUR VAV DEFİLESİN'DE YILDIZLAR GEÇİDİ

GLAMOUR VAV DEFİLESİN'DE YILDIZLAR GEÇİDİ

GLAMOUR VAV DEFİLESİN'DE YILDIZLAR GEÇİDİ

GLAMOUR VAV DEFİLESİN'DE YILDIZLAR GEÇİDİ

GLAMOUR VAV DEFİLESİN'DE YILDIZLAR GEÇİDİ

Haberler.com / Muhammed Furkan Güneş - Magazin

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