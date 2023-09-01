Glamour Vav Defilesinde Yıldızlar Geçidi

Ev sahipliğini Mehmet Yıldırım'ın üstlendiği organizasyonun koreografisini moda dünyasının başarılı isimlerinden Asil Çağıl, organizasyonun medya danışmanlığını yapımcı Esin Yum üstlenirken, sunuculuğunu Tuğba Özay yaptı.

İpek Tanrıyar, Ece Gürsel, Wilma Elles ve Pelin Suade gibi ünlü isimlerin yer aldığı defileye özel Banu Zorlu konser verdi.

Türk tasarımcıları dünyaya tanıtmak amacıyla yola çıkılan organizasyonda başarılı tasarımcılar GLAMOUR VAV Kurucuları Emrullah Köroğlu ve Shahnaz Parsa'nın tasarımları davetlilerin beğenisine sunuldu.

Defile de şarkıcı Yılmaz Morgül, çevre kirliğine dikkat çekmek için 'Plastik Terördür' yazılı pankar kaldırarak çöpten yapılan Emrullah Köroğlu ve Shahnaz Parsa'nın imzası ile tasarlanan elbiseyi giydi. - ADVERTORİAL