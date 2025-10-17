Haberler

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Yeni Rotası Mardin: 45 bin sanatçı, 7 bölge, 20 şehir

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Yeni Rotası Mardin: 45 bin sanatçı, 7 bölge, 20 şehir
Festivali'nin yeni durak noktası Mardin oldu. 45 bin sanatçının katılımıyla düzenlenen festival, 7 bölge ve 20 şehirde gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, festivalin 9 gün boyunca kültür ve sanatın tüm renklerini Mardin'e taşıyacağını belirtti. Etkinlikler arasında konserler, sergiler, tiyatrolar ve çocuk etkinlikleri yer alırken, festivalin 2026'da 50 şehre ulaşacağı hedefliyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yeni rotası olan Mardin'de festival coşkusu başladı. Mardin'i dünya sahnesine taşıyacak olan festival sanatseverlerle buluştu.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açılışını yaptığı festival 9 gün boyunca kültür ve sanatın tüm renklerini Mardin'e taşıyacak.

Mardin Kültür Yolu Festivalinin açılış törenine Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekilleri Faruk Kılıç ile Muhammed Adak, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu ve MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş katıldı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Yeni Rotası Mardin: 45 bin sanatçı, 7 bölge, 20 şehir

Festivalin bu yıl 7 bölge ve 20 şehirde düzenlendiğini belirten Bakan Ersoy, "Bir şehirle başladık, bugün 45 bin sanatçının katıldığı 6 bin 800'ü aşkın etkinlikle dünyanın en kapsamlı kültür-sanat markalarından biri olduk." dedi.

Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada, 2021 yılında Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başlayan yolculuğun artık ulusal bir marka haline geldiğini vurgulayarak "2021'de 2 binden fazla sanatçının katılımıyla 80 farklı noktada 380 etkinlik düzenlemiştik. Bugün, binden fazla mekânda 45 bin sanatçının katıldığı 6 bin 800'ü aşkın etkinliği içeren bir Türkiye Kültür Yolu Festivali var." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Yeni Rotası Mardin: 45 bin sanatçı, 7 bölge, 20 şehir

"Kültür ve Turizmi Birlikte Büyüten Bir Ekosistem Kurduk"

Festivalin sadece bir sanat etkinliği olmadığını hatırlatan Ersoy, turizmi desteklediğini vurgulayarak "Göreve geldiğimiz günden beri turizm ile kültür-sanat başlıklarını birlikte değerlendiriyoruz. Bu iki başlıktan kendi kendine yeten, sürekli ilerleyebilen bir ekosistem bina ettik.Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu gayretin sonucu olan bir markadır." dedi.

Bakan Ersoy, milyonlarla ifade edilen ziyaretçi sayısının iç turizme büyük katkı sağladığını belirterek, "Bu ölçekteki bir insan hareketliliği, bölge ekonomisinde ciddi hareketlilik yaratmakta; esnafımız için önemli bir kazanç kapısı açmaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Yeni Rotası Mardin: 45 bin sanatçı, 7 bölge, 20 şehir

"Festivalimiz Sanata, Sanatçıya ve Emeğe Sahip Çıkan Bir Çatı"

Türkiye'nin dünyanın en zengin kültürlerinden birine sahip olduğunu belirten Ersoy şöyle devam etti:

"Bunu bilmek ile sahip çıkmak farklı şeylerdir. Biz, müzikten geleneksel sanata, yöresel mutfaktan zanaatkârlara kadar tüm kültürel değerlerimizi festivalimizin öznesi haline getirerek yaşatıyoruz."

Festivalin herkes için ulaşılabilir bir sanat anlayışını benimsediğini belirten Ersoy, "Kültür-sanat belirli kesimlerin ayrıcalığı değil, herkesin hakkıdır. Sınıfsal ayrışmanın değil, toplumsal kaynaşmanın vesilesidir." vurgusunu yaptı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Yeni Rotası Mardin: 45 bin sanatçı, 7 bölge, 20 şehir

"Mardin'in Ruhu Dünyaya Taşınacak"

Mardin'in Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dâhil edilmesinin büyük bir anlam taşıdığını belirten Ersoy, "Bu medeniyet havzası, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan kültürel zenginliğiyle özgün bir şehir. Festivalimizle Mardin'i, bu eşsiz dokusunu koruyarak ulusal ve uluslararası vitrine taşıyacağız." dedi.

Bakan Ersoy, festivalde 16 mekân ve 30 farklı noktada gerçekleştirilecek 370 etkinlikle Mardinlileri buluşturacaklarını açıklayarak 9 gün boyunca 22 konser, 21 sergi, 2 tiyatro oyunu, 1 çocuk oyunu, 5 söyleşi, 7 yetişkin ve 4 çocuk atölyesi, 9 özel etkinlik ile 32 çocuk etkinliğinin yer alacağını söyledi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Yeni Rotası Mardin: 45 bin sanatçı, 7 bölge, 20 şehir

"Mardin Mutfağı Damaklara Şenlik Olacak"

Gastronominin festivalin vazgeçilmez parçası olduğunu vurgulayan Ersoy, "Mardin mutfağının geleneksel lezzetlerini ziyaretçilerimizle buluşturacağız. Bunun için 10 lezzet durağı belirledik." ifadelerini kullandı.

Festivalin müzik programına da konuşmasında değinen Ersoy, ana sahnede Buray, Bengü, Sagopa Kajmer, Derya Uluğ, Ebru Yaşar, Haluk Levent, Merve Özbey, Murat Boz ve Alişan gibi isimlerin sahne alacağını söyledi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Yeni Rotası Mardin: 45 bin sanatçı, 7 bölge, 20 şehir

"Filistin'in Sesi Sahnede Yankılanacak"

Bakan Ersoy, kültür ve sanatın toplumsal hafıza oluşturmadaki gücüne dikkati çekerek "Sanat, insana ve dünyaya ayna tutar, yaşananların unutulmasına engel olur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filistin'in sesi olduğumuz gibi sanatta da bu insani görevi yerine getirmeye devam ediyoruz." dedi.

Ersoy, Mardinlileri özel olarak "Filistin Hakkında Konuşmalıyız" tiyatro oyununa davet etti.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Yeni Rotası Mardin: 45 bin sanatçı, 7 bölge, 20 şehir

"Geleneksel Sanatlar Yaşatılıyor"

Festivalin bir diğer önemli yönü olarak atölye çalışmalarına değinen Ersoy, "Ahşap oymacılığından ebruya, telkâriden taş işlemeciliğine, kumaş boyamadan semâ talimine kadar bu toprakların en özgün değerleri ziyaretçilerimizle buluşacak." diye konuştu.

Ayrıca, 3'üncü Mardin Film Festivali Telkâri Ödülleri'nin festival kapsamında düzenleneceğini belirten Ersoy, "Çocuk Köyü"nde meddah, orta oyunu, illüzyon gösterileri ve tiyatrolarla çocukların eğlenceli bir kültür alanında buluşacağını ifade etti.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Yeni Rotası Mardin: 45 bin sanatçı, 7 bölge, 20 şehir

2026'da 50 Şehirde Festival Rüzgarı Esecek

2026 yılında Türkiye Kültür Yolu Festivali, Bir Anadolu Şenliği ve Yaşayan Miras Şölenleri ile toplam 50 şehrin kültür ve sanatla buluşacağını açıklayan Ersoy, "Dünyanın hiçbir ülkesinde, kültür ve sanatı bu denli zengin ve güçlü şekilde hayatın içine katabilen bir başka proje yoktur." dedi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Yeni Rotası Mardin: 45 bin sanatçı, 7 bölge, 20 şehir

"Türkiye Yüzyılı'nın Kültür Yürüyüşü Devam Edecek"

Bakan Ersoy konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla Türkiye Yüzyılı'nın şafağı sökerken bizler de üzerimize düşeni yapmaya; bölgelerimizin kültür-turizm başlıklarında en güçlü şekilde geleceğe yol almalarını sağlamaya devam edeceğiz."

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Yeni Rotası Mardin: 45 bin sanatçı, 7 bölge, 20 şehir

Bakan Ersoy Festival Rotasında

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Mardin Kültür Yolu Festivalinin ilk gününde rotada sanatseverlerle buluşan sergileri de ziyaret ederek sanatçılarla bir araya gelecek.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yeni durağı olan Mardin'de açılış töreninin ardından kentteki sanat mekânlarını inceleyecek olan Bakan Ersoy, Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi – Dilek Sabancı Sanat Galerisi ve Mardin Müzesi'nde düzenlenen sergileri gezerek sanatçılardan bilgi alacak.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Yeni Rotası Mardin: 45 bin sanatçı, 7 bölge, 20 şehir

Günün sonunda Mardin Valiliği'ni ziyaret edecek olan Bakan Ersoy, Vali Akkoyun'dan şehrin kültür ve turizm projeleri hakkında bilgiler alacak.

AK Parti Mardin İl Başkanlığını da ziyaret edecek olan Ersoy, İl Başkanı Mehmet Uncu'dan bilgi alarak il teşkilatıyla bir araya gelecek.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Yeni Rotası Mardin: 45 bin sanatçı, 7 bölge, 20 şehir

Dokuz gün boyunca sürecek Mardin Kültür Yolu Festivali, konserlerden sergilere, tiyatrodan çocuk etkinliklerine kadar çok sayıda programla sanatseverleri bir araya getirecek.

Tarihin ve kültürün iç içe geçtiği şehir, festival süresince hem yerli hem yabancı ziyaretçilerini ağırlayarak Türkiye'nin kültür-sanat vizyonuna katkı sunacak.

Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Kültür Sanat
