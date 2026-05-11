Mehirde çıtayı arşa çıkardı! Gelinden ağızları açık bırakan talep

Bir düğün hazırlığı sırasında kıyılan imam nikahında gelinin mehir talebi, hem kendi yakınlarını hem damat tarafını hem de tanıkları güldürdü.

Nikah sırasında imamın mehir talebini sorması üzerine gelin, “İtalya’da yazlık villa” istediğini söyledi. Gelinin talebinin ardından imam, "Kur'an-ı Kerim diyor ki; aileler kendi ekonomik durumuna göre mehir istesinler” uyarısında bulunsa da, damadın mehir isteğini kabul ettiği görüldü.

KÜLTÜRÜMÜZDE MEHİR GELENEĞİ

İslam hukukunda ve geleneksel evlilik uygulamalarında mehir, erkeğin evlilik sırasında kadına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği bir hak olarak biliniyor. Mehir; para, altın, mülk ya da çeşitli hediyeler şeklinde belirlenebiliyor.

