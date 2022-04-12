Kanser Haberleri - Kanser Haber - Haberler

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Kanser Haberleri

Kanser haber, Kanser son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Kanseri atlattı, yaşamını kendisi gibi kanser teşhisi konulan kadınlara adadı

Kanseri atlattı, yaşamını kendisi gibi kanser teşhisi konulan kadınlara adadı

Kanser - 49 Dakika Önce
Kanseri atlattı, yaşamını kendisi gibi kanser teşhisi konulan kadınlara adadı

Kanseri atlattı, yaşamını kendisi gibi kanser teşhisi konulan kadınlara adadı

Kanser - 1 Saat Önce
Kalp sağlığına dikkati çekmek için pedal çevirdiler

Kalp sağlığına dikkati çekmek için pedal çevirdiler

Kanser - 1 Saat Önce
PROF. DR. SERAP HELVACI İÇİN MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDE TÖREN

PROF. DR. SERAP HELVACI İÇİN MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDE TÖREN

Kanser - 1 Saat Önce
HAVADA 'MİKROPLASTİK' UYARISI

HAVADA 'MİKROPLASTİK' UYARISI

Kanser - 3 Saat Önce
DSÖ: Tek doz HPV aşısı rahim ağzı kanserini önlemek için yeterli

DSÖ: Tek doz HPV aşısı rahim ağzı kanserini önlemek için yeterli

Kanser - 11 Saat Önce
İçmediği sigaraların koleksiyonunu yapıyor

İçmediği sigaraların koleksiyonunu yapıyor

Kanser - Dün 18:13
Sayıştay Daire Başkanı İsmail Aktaş, son yolculuğuna uğurlandı

Sayıştay Daire Başkanı İsmail Aktaş, son yolculuğuna uğurlandı

Kanser - Dün 14:49
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Bilge'den kalp sağlığı uyarısı Açıklaması

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Bilge'den kalp sağlığı uyarısı Açıklaması

Kanser - Dün 14:21
İçmediği sigaraların koleksiyonunu yapıyor

İçmediği sigaraların koleksiyonunu yapıyor

Kanser - Dün 10:38
Toronto'da geçen yıl 216 evsiz sokaklarda öldü

Toronto'da geçen yıl 216 evsiz sokaklarda öldü

Kanser - 10.04.2022
Erken şifa için ameliyattan önce egzersizlerle nefeslerini kuvvetlendiriyorlar

Erken şifa için ameliyattan önce egzersizlerle nefeslerini kuvvetlendiriyorlar

Kanser - 10.04.2022
Kayseri mantısının geliriyle lösemi hastalarına destek oluyorlar

Kayseri mantısının geliriyle lösemi hastalarına destek oluyorlar

Kanser - 10.04.2022
Sudanlı kanser hastası çocuklar gelecek hayalleriyle büyüyor

Sudanlı kanser hastası çocuklar gelecek hayalleriyle büyüyor

Kanser - 10.04.2022

Kanseri atlattı, yaşamını kendisi gibi kanser teşhisi konulan kadınlara adadı
ANKARA MEME KANSERİ TARAMASI MAMOGRAFİDE KALP-DAMAR HASTALIKLARINA DA ERKEN TEŞHİS

ANKARA MEME KANSERİ TARAMASI MAMOGRAFİDE KALP-DAMAR HASTALIKLARINA DA ERKEN TEŞHİS

Kanser - 10.04.2022
HER 5 HASTADAN 1'İNDE BESLENME BOZUKLUĞU RİSKİ SAPTANDI'

HER 5 HASTADAN 1'İNDE BESLENME BOZUKLUĞU RİSKİ SAPTANDI'

Kanser - 10.04.2022
Bilişim uzmanı genç, lenf bezi kanserini ablasından nakledilen ilikle yendi

Bilişim uzmanı genç, lenf bezi kanserini ablasından nakledilen ilikle yendi

Kanser - 10.04.2022
Türk Kızılay İzmir Şubesi'nden kanser hastaları için etkinlik

Türk Kızılay İzmir Şubesi'nden kanser hastaları için etkinlik

Kanser - 10.04.2022
Hangi besinler kanserden korur? Yavuz Dizdar 'Cevabım net' diyerek önerdi: Ev yoğurdu

Hangi besinler kanserden korur? Yavuz Dizdar "Cevabım net" diyerek önerdi: Ev yoğurdu

Kanser - 09.04.2022
Son dakika gündem: Ukraynalılar Samsun'dan gözyaşlarıyla dünyaya seslendi: 'Bu savaşı bitirin'

Son dakika gündem: Ukraynalılar Samsun'dan gözyaşlarıyla dünyaya seslendi: "Bu savaşı bitirin"

Kanser - 09.04.2022
Araştırma: Tümörlerdeki Bakteriler Kanser Hücrelerinin Metastazına Yardımcı Oluyor

Araştırma: Tümörlerdeki Bakteriler Kanser Hücrelerinin Metastazına Yardımcı Oluyor

Kanser - 09.04.2022
KANSERDEN BABASINI KAYBEDEN AVUKAT, 9 HASTAYA UMUT IŞIĞI OLDU

KANSERDEN BABASINI KAYBEDEN AVUKAT, 9 HASTAYA UMUT IŞIĞI OLDU

Kanser - 09.04.2022
Yeşim Salkım'ın teyzesi Nermin Uzman son yolculuğuna uğurlandı

Yeşim Salkım'ın teyzesi Nermin Uzman son yolculuğuna uğurlandı

Kanser - 09.04.2022
Böbrek hastalığı olanlarda kanser görülme riskinin daha yüksek olduğu tespit edildi

Böbrek hastalığı olanlarda kanser görülme riskinin daha yüksek olduğu tespit edildi

Kanser - 08.04.2022
Son dakika: Kanserle mücadele edenler ve kazananlar düzenlenen seminerde buluştu

Son dakika: Kanserle mücadele edenler ve kazananlar düzenlenen seminerde buluştu

Kanser - 08.04.2022
İngiltere'de deri hücresi 30 yıl gençleştirildi: 'Amaç sağlıklı yaşam süresini uzatmak'

İngiltere'de deri hücresi 30 yıl gençleştirildi: 'Amaç sağlıklı yaşam süresini uzatmak'

Kanser - 08.04.2022
Bursa Şehir Hastanesi'nde Brakiterapi yöntemiyle kanser tedavisi

Bursa Şehir Hastanesi'nde Brakiterapi yöntemiyle kanser tedavisi

Kanser - 08.04.2022
Yeşim Salkım'ın teyzesi Nermin Uzman son yolculuğuna uğurlandı

Yeşim Salkım'ın teyzesi Nermin Uzman son yolculuğuna uğurlandı

Kanser - 08.04.2022
'Pandemideki bazı davranışlar kanseri tetikledi'

'Pandemideki bazı davranışlar kanseri tetikledi'

Kanser - 08.04.2022
Merzifon'da Kanser Haftası kapsamında stant açıldı

Merzifon'da Kanser Haftası kapsamında stant açıldı

Kanser - 08.04.2022
Vali Aksoy, onkoloji hastalarını ziyaret etti

Vali Aksoy, onkoloji hastalarını ziyaret etti

Kanser - 08.04.2022
Bilim insanları bir kadının cilt hücrelerini 30 yıl gençleştirdi

Bilim insanları bir kadının cilt hücrelerini 30 yıl gençleştirdi

Kanser - 08.04.2022
LÖSEV Kastamonu İl Temsilcisi Yılmaz: 'Çocuklarımızın ellerinden tutun'

LÖSEV Kastamonu İl Temsilcisi Yılmaz: "Çocuklarımızın ellerinden tutun"

Kanser - 08.04.2022
Uzmanı uyardı: Kanser oranlarında dünya çapında artış var

Uzmanı uyardı: Kanser oranlarında dünya çapında artış var

Kanser - 08.04.2022
Doğa harikası bölge, açık hava çöplüğüne döndü

Doğa harikası bölge, açık hava çöplüğüne döndü

Kanser - 08.04.2022
İhsan Sabuncuoğlu kimdir? Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu kaç yaşında, nereli?

İhsan Sabuncuoğlu kimdir? Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu kaç yaşında, nereli?

Kanser - 08.04.2022
Son dakika haber! ÖLDÜRÜLDÜKTEN SONRA TACİZİ ENGELLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI, AİLESİNİN EVİ TAZİYEYE GELENLERLE DOLDU

Son dakika haber! ÖLDÜRÜLDÜKTEN SONRA TACİZİ ENGELLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI, AİLESİNİN EVİ TAZİYEYE GELENLERLE DOLDU

Kanser - 08.04.2022
KANSER HAFTASI KAPSAMINDA DOKTORLAR VE HASTALAR BİR ARAYA GELDİ

KANSER HAFTASI KAPSAMINDA DOKTORLAR VE HASTALAR BİR ARAYA GELDİ

Kanser - 08.04.2022
Van Büyükşehir'den 'Tütün bağımlılığı ve sağlıklı yaşam' semineri

Van Büyükşehir'den 'Tütün bağımlılığı ve sağlıklı yaşam' semineri

Kanser - 08.04.2022
TİKA'dan Sudan'daki kanser hastası çocuklara iftar programı

TİKA'dan Sudan'daki kanser hastası çocuklara iftar programı

Kanser - 08.04.2022
'Polikistik over korkulacak bir durum değil'

"Polikistik over korkulacak bir durum değil"

Kanser - 07.04.2022
Van'da 'Tütün Bağımlılığı ve Sağlıklı Yaşam' semineri

Van'da "Tütün Bağımlılığı ve Sağlıklı Yaşam" semineri

Kanser - 07.04.2022
MHP'li Aycan, 40 yaşın üstündekileri kansere karşı periyodik taramaya davet etti

MHP'li Aycan, 40 yaşın üstündekileri kansere karşı periyodik taramaya davet etti

Kanser - 07.04.2022
KANSERDEN KAYBETTİĞİ EŞİ ADINA AÇTIĞI RÖLYEF SERGİSİNDE İLK ALICI VALİ OLDU

KANSERDEN KAYBETTİĞİ EŞİ ADINA AÇTIĞI RÖLYEF SERGİSİNDE İLK ALICI VALİ OLDU

Kanser - 07.04.2022
Esenyurt'ta teke böceği mücadelesi: 133 ağaç imha edildi

Esenyurt'ta teke böceği mücadelesi: 133 ağaç imha edildi

Kanser - 07.04.2022
Sivas'ta jandarma komutanı kanserden kaybettiği eşi anısına rölyef sergisi açtı

Sivas'ta jandarma komutanı kanserden kaybettiği eşi anısına rölyef sergisi açtı

Kanser - 07.04.2022
Türkiye'de yılda 35 bin kişi akciğer kanseri tanısı alıyor

Türkiye'de yılda 35 bin kişi akciğer kanseri tanısı alıyor

Kanser - 07.04.2022
Kırklareli'nde vatandaşlar kanser hastalığı hakkında bilgilendirildi

Kırklareli'nde vatandaşlar kanser hastalığı hakkında bilgilendirildi

Kanser - 07.04.2022
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'den kısa kısa

Kanser - 07.04.2022
'Erken teşhis yüzde 40 hayat kurtarır'

"Erken teşhis yüzde 40 hayat kurtarır"

Kanser - 07.04.2022
Uzmanından kanserle mücadelede 'erken teşhisin önemi' vurgusu

Uzmanından kanserle mücadelede "erken teşhisin önemi" vurgusu

Kanser - 07.04.2022
Prof. Dr. Fatma Gökşin Cihan: 'İnsanlardaki bütün kanserlerin yaklaşık üçte birinden sigara sorumludur'

Prof. Dr. Fatma Gökşin Cihan: "İnsanlardaki bütün kanserlerin yaklaşık üçte birinden sigara sorumludur"

Kanser - 07.04.2022
Doktor Başkan'dan 'sağlık' yatırımları

Doktor Başkan'dan 'sağlık' yatırımları

Kanser - 07.04.2022
Onkoloji Uzmanı Dr. Tahberer: 'Aileler, hastanın psikolojik ihtiyaçlarını anlamaya çalışmalı'

Onkoloji Uzmanı Dr. Tahberer: "Aileler, hastanın psikolojik ihtiyaçlarını anlamaya çalışmalı"

Kanser - 07.04.2022
Serebral palsili Kübra Çevik, lösemiyle 5 yıl süren savaşı kazandı

Serebral palsili Kübra Çevik, lösemiyle 5 yıl süren savaşı kazandı

Kanser - 07.04.2022
Son dakika haberleri | PORTRE-Türk pop müziğine unutulmaz eserler kazandıran besteci: Melih Kibar

Son dakika haberleri | PORTRE-Türk pop müziğine unutulmaz eserler kazandıran besteci: Melih Kibar

Kanser - 07.04.2022
Kanseri yenenler tedavi süreçlerini anlattı

Kanseri yenenler tedavi süreçlerini anlattı

Kanser - 07.04.2022
Tencere yemeklerine geri dönüş, kanser riskini azaltacak

Tencere yemeklerine geri dönüş, kanser riskini azaltacak

Kanser - 07.04.2022
MANDA YOĞURDUNA İLGİ ARTTI

MANDA YOĞURDUNA İLGİ ARTTI

Kanser - 07.04.2022
Hareketli yaşam ve egzersiz kanser riskini azaltıyor

Hareketli yaşam ve egzersiz kanser riskini azaltıyor

Kanser - 07.04.2022
22 Mart'ta ölen eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın yıllar önce verdiği röportaj ortaya çıktı: Irak'ta 500 bin çocuk öldürdük, gerekliydi

22 Mart'ta ölen eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın yıllar önce verdiği röportaj ortaya çıktı: Irak'ta 500 bin çocuk öldürdük, gerekliydi

Kanser - 07.04.2022
Yapay zeka ile kalp yetersizliği tanısı önceden tespit edilecek

Yapay zeka ile kalp yetersizliği tanısı önceden tespit edilecek

Kanser - 07.04.2022
Öğretmenler iftardan sonra kanser hastası çocuklar için kan bağışı yaptı

Öğretmenler iftardan sonra kanser hastası çocuklar için kan bağışı yaptı

Kanser - 06.04.2022
LÖSEV, Ramazan ihtiyaç kolilerini lösemili çocuklara ulaştıracak

LÖSEV, Ramazan ihtiyaç kolilerini lösemili çocuklara ulaştıracak

Kanser - 06.04.2022
Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına kanser tarama ödülleri verildi

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına kanser tarama ödülleri verildi

Kanser - 06.04.2022
Edirne'de 1500 ton kimyasal zift tarım arazilerine yayıldı... Yaşanan felaketin boyutu böyle görüntülendi

Edirne'de 1500 ton kimyasal zift tarım arazilerine yayıldı... Yaşanan felaketin boyutu böyle görüntülendi

Kanser - 06.04.2022
'Glutatyon' hem gençleştiriyor hem de bağışıklık sistemini güçlendiriyor

'Glutatyon' hem gençleştiriyor hem de bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Kanser - 06.04.2022
Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu: '66 DEAŞ'lı terörist, yüz tanıma sistemleri sonucunda yakalanmıştır'

Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu: "66 DEAŞ'lı terörist, yüz tanıma sistemleri sonucunda yakalanmıştır"

Kanser - 06.04.2022
Safiye Soyman ve Faik Öztürk evli mi, ayrıldı mı? Safiye Soyman ve Faik Öztürk neden ayrıldı?

Safiye Soyman ve Faik Öztürk evli mi, ayrıldı mı? Safiye Soyman ve Faik Öztürk neden ayrıldı?

Kanser - 06.04.2022
Mikroplastik, insan kanından sonra bu kez de akciğerde tespit edildi

Mikroplastik, insan kanından sonra bu kez de akciğerde tespit edildi

Kanser - 06.04.2022
Kanser hastaları psikolojik destek, diyetisyen desteği ve ücretsiz ulaşım istiyor

Kanser hastaları psikolojik destek, diyetisyen desteği ve ücretsiz ulaşım istiyor

Kanser - 06.04.2022
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu toplandı

Kanser - 06.04.2022
Kalp yetersizliğinde yapay zekayla erken tanı konulmasını sağlayan proje tanıtıldı

Kalp yetersizliğinde yapay zekayla erken tanı konulmasını sağlayan proje tanıtıldı

Kanser - 06.04.2022
Menteşe Belediyesi'nden Kadınlara Kanser Eğitimi

Menteşe Belediyesi'nden Kadınlara Kanser Eğitimi

Kanser - 06.04.2022
Yapay zeka ile kalp yetersizliği tanısı önceden tespit edilecek

Yapay zeka ile kalp yetersizliği tanısı önceden tespit edilecek

Kanser - 06.04.2022
30 yılda yeni kanser olgularında yüzde 50 artış bekleniyor

30 yılda yeni kanser olgularında yüzde 50 artış bekleniyor

Kanser - 06.04.2022
YAPAY ZEKA İLE KALP YETERSİZLİĞİNİ ÖNCEDEN TESPİT EDEN PROJENİN SONUÇLARI AÇIKLANDI

YAPAY ZEKA İLE KALP YETERSİZLİĞİNİ ÖNCEDEN TESPİT EDEN PROJENİN SONUÇLARI AÇIKLANDI

Kanser - 06.04.2022
KANSER HASTASI FİRDEVS'İN RAMAZAN HAYALİ GERÇEK OLDU

KANSER HASTASI FİRDEVS'İN RAMAZAN HAYALİ GERÇEK OLDU

Kanser - 06.04.2022
Belediye çalışanlarına sigarayı bırakma semineri

Belediye çalışanlarına sigarayı bırakma semineri

Kanser - 06.04.2022
LÖSAMA Kurucu Başkanı Altuntaş: 'Rahim ağzı ve meme kanseri erken teşhis yoluyla önlenebilir'

LÖSAMA Kurucu Başkanı Altuntaş: "Rahim ağzı ve meme kanseri erken teşhis yoluyla önlenebilir"

Kanser - 06.04.2022
KASTAMONU - Kanser taraması yaptıran kadınlar teşvik olarak geziye götürülüyor

KASTAMONU - Kanser taraması yaptıran kadınlar teşvik olarak geziye götürülüyor

Kanser - 06.04.2022
BAŞÇAVUŞ, EŞİNİN ACISIYLA BAŞLADIĞI RÖLYEFTE KANSER HASTALARI İÇİN SERGİ AÇIYOR

BAŞÇAVUŞ, EŞİNİN ACISIYLA BAŞLADIĞI RÖLYEFTE KANSER HASTALARI İÇİN SERGİ AÇIYOR

Kanser - 06.04.2022
Kanserli iki kız kardeş, tedavi süreçlerinde birbirlerine güç veriyor

Kanserli iki kız kardeş, tedavi süreçlerinde birbirlerine güç veriyor

Kanser - 06.04.2022
Malatya'daki laboratuvar kemik iliği naklinde 100 kanser hastasına umut oldu

Malatya'daki laboratuvar kemik iliği naklinde 100 kanser hastasına umut oldu

Kanser - 06.04.2022
Bakan Koca: Hiçbir kanser türüne karşı risk almayın

Bakan Koca: Hiçbir kanser türüne karşı risk almayın

Kanser - 06.04.2022
Kansere karşı uzmanlardan erken teşhis uyarısı

Kansere karşı uzmanlardan erken teşhis uyarısı

Kanser - 06.04.2022
Hollanda Milli Futbol Takımı'nda ikinci Koeman dönemi

Hollanda Milli Futbol Takımı'nda ikinci Koeman dönemi

Kanser - 06.04.2022
LÖSEMA Kurucu Başkanı Prof. Dr. Altuntaş: 'Kanserleri yüzde 30-50 azaltabiliriz'

LÖSEMA Kurucu Başkanı Prof. Dr. Altuntaş: "Kanserleri yüzde 30-50 azaltabiliriz"

Kanser - 06.04.2022
İSTANBUL-KANSER HAFTASI'NA ÖZEL HASTALARA MÜZİK DİNLETİSİ YAPILDI

İSTANBUL-KANSER HAFTASI'NA ÖZEL HASTALARA MÜZİK DİNLETİSİ YAPILDI

Kanser - 06.04.2022
AK Parti'li Düzgün: 'Her kanser tipinde sigaranın yüzde 30 etkisi bulunmaktadır'

AK Parti'li Düzgün: "Her kanser tipinde sigaranın yüzde 30 etkisi bulunmaktadır"

Kanser - 05.04.2022
Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğünden kanser taraması uyarısı

Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğünden kanser taraması uyarısı

Kanser - 05.04.2022
Öğrenciler kanserde erken tanının önemini anlattı

Öğrenciler kanserde erken tanının önemini anlattı

Kanser - 05.04.2022
Foça eski Belediye Başkanı Ahmet Nihat Dirim'e gözyaşlarıyla veda

Foça eski Belediye Başkanı Ahmet Nihat Dirim'e gözyaşlarıyla veda

Kanser - 05.04.2022
Gaziantep'de, Kanser Haftası'nda hastalığa karşı farkındalık yaratmak amacıyla etkinlik düzenledi

Gaziantep'de, Kanser Haftası'nda hastalığa karşı farkındalık yaratmak amacıyla etkinlik düzenledi

Kanser - 05.04.2022
TÜRK KANSER DERNEĞİ BAŞKANI DURUMAN ERKEN TEŞHİSTE KANSER YÜZDE 100 TEDAVİ EDİLEBİLİR

TÜRK KANSER DERNEĞİ BAŞKANI DURUMAN ERKEN TEŞHİSTE KANSER YÜZDE 100 TEDAVİ EDİLEBİLİR

Kanser - 05.04.2022
AİÇÜ'de 'Kanser Hastalığı ve Tarama Programları' paneli düzenlendi

AİÇÜ'de "Kanser Hastalığı ve Tarama Programları" paneli düzenlendi

Kanser - 05.04.2022
Edirne'de üniversite öğrencileri yakınlarının kanserle mücadelesini anlattı

Edirne'de üniversite öğrencileri yakınlarının kanserle mücadelesini anlattı

Kanser - 05.04.2022
Son dakika haberi: ESKİŞEHİR - Kanserin yol açtığı karaciğerindeki kitleden kapalı yöntem operasyonuyla kurtuldu

Son dakika haberi: ESKİŞEHİR - Kanserin yol açtığı karaciğerindeki kitleden kapalı yöntem operasyonuyla kurtuldu

Kanser - 05.04.2022
ABD'den dönen bilim insanı bağışıklık-kanser ilişkisini araştıracak

ABD'den dönen bilim insanı bağışıklık-kanser ilişkisini araştıracak

Kanser - 05.04.2022
Uyuşturucuyla mücadele projesini tanıtmaya giden polise alkışlı karşılama

Uyuşturucuyla mücadele projesini tanıtmaya giden polise alkışlı karşılama

Kanser - 05.04.2022
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