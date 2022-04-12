Kanser Haberleri - Kanser Haber - Haberler

Kanser Haberleri
Kanser haber, Kanser son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Kanseri atlattı, yaşamını kendisi gibi kanser teşhisi konulan kadınlara adadı
ANKARA MEME KANSERİ TARAMASI MAMOGRAFİDE KALP-DAMAR HASTALIKLARINA DA ERKEN TEŞHİS
Hangi besinler kanserden korur? Yavuz Dizdar "Cevabım net" diyerek önerdi: Ev yoğurdu
Son dakika gündem: Ukraynalılar Samsun'dan gözyaşlarıyla dünyaya seslendi: "Bu savaşı bitirin"
Araştırma: Tümörlerdeki Bakteriler Kanser Hücrelerinin Metastazına Yardımcı Oluyor
Böbrek hastalığı olanlarda kanser görülme riskinin daha yüksek olduğu tespit edildi
İngiltere'de deri hücresi 30 yıl gençleştirildi: 'Amaç sağlıklı yaşam süresini uzatmak'
Son dakika haber! ÖLDÜRÜLDÜKTEN SONRA TACİZİ ENGELLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI, AİLESİNİN EVİ TAZİYEYE GELENLERLE DOLDU
Prof. Dr. Fatma Gökşin Cihan: "İnsanlardaki bütün kanserlerin yaklaşık üçte birinden sigara sorumludur"
Onkoloji Uzmanı Dr. Tahberer: "Aileler, hastanın psikolojik ihtiyaçlarını anlamaya çalışmalı"
Son dakika haberleri | PORTRE-Türk pop müziğine unutulmaz eserler kazandıran besteci: Melih Kibar
22 Mart'ta ölen eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın yıllar önce verdiği röportaj ortaya çıktı: Irak'ta 500 bin çocuk öldürdük, gerekliydi
Edirne'de 1500 ton kimyasal zift tarım arazilerine yayıldı... Yaşanan felaketin boyutu böyle görüntülendi
Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu: "66 DEAŞ'lı terörist, yüz tanıma sistemleri sonucunda yakalanmıştır"
Safiye Soyman ve Faik Öztürk evli mi, ayrıldı mı? Safiye Soyman ve Faik Öztürk neden ayrıldı?
Kanser hastaları psikolojik destek, diyetisyen desteği ve ücretsiz ulaşım istiyor
Kalp yetersizliğinde yapay zekayla erken tanı konulmasını sağlayan proje tanıtıldı
YAPAY ZEKA İLE KALP YETERSİZLİĞİNİ ÖNCEDEN TESPİT EDEN PROJENİN SONUÇLARI AÇIKLANDI
LÖSAMA Kurucu Başkanı Altuntaş: "Rahim ağzı ve meme kanseri erken teşhis yoluyla önlenebilir"
Gaziantep'de, Kanser Haftası'nda hastalığa karşı farkındalık yaratmak amacıyla etkinlik düzenledi
TÜRK KANSER DERNEĞİ BAŞKANI DURUMAN ERKEN TEŞHİSTE KANSER YÜZDE 100 TEDAVİ EDİLEBİLİR
Son dakika haberi: ESKİŞEHİR - Kanserin yol açtığı karaciğerindeki kitleden kapalı yöntem operasyonuyla kurtuldu