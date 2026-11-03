Ahmet Nazif Zorlu hastalığı neydi, Ahmet Nazif Zorlu ne hastasıydı, kanser miydi, ne kanseriydi?

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Basına yansıyan bilgilere göre Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Zorlu'nun vefatından önceki cumartesi günü yoğun bakıma alındığı ve 2 Kasım akşamı hayatını kaybetti. İşte Ahmet Nazif Zorlu'nun hastalığına ve vefatına dair bilinenler.

AHMET NAZİF ZORLU HASTALIĞI NEYDİ?

Basına yansıyan bilgilere göre Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Ancak Zorlu'nun yakalandığı kanserin türüne ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Zorlu Holding'in resmi açıklamasında ise hastalığa dair bir ayrıntıya yer verilmedi. Açıklamada yalnızca Zorlu'nun "bir süredir tedavi gördüğü hastanede" hayatını kaybettiği ifade edildi.

AHMET NAZİF ZORLU NE HASTASIYDI?

Haberlere göre kanser tedavisi gören Ahmet Nazif Zorlu'nun hastalığının türü ve ne kadar süredir tedavi gördüğü kamuoyuyla paylaşılmadı. Zorlu ailesinden ve Zorlu Holding'ten de hastalığın ayrıntılarına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

ZORLU HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA

Zorlu Holding'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Zorlu'yu bugün, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. 1953 yılında Babadağ'da temelleri atılan Zorlu Grubu'nu vizyonu ve liderliğiyle Türkiye'nin önde gelen sanayi grupları arasına taşıyan ve uluslararası ölçekte büyümesine öncülük eden Ahmet Zorlu, yaşamı boyunca ülkesi için çalıştı. Kendisini daima saygı, minnet ve özlemle anacağız. Başımız sağ olsun."

AHMET NAZİF ZORLU KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

28 Ağustos 1944'te Denizli'nin Babadağ ilçesinde doğan Ahmet Nazif Zorlu, 82 yaşında hayatını kaybetti.

AHMET NAZİF ZORLU'NUN CENAZESİ NE ZAMAN?

Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesi, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek. Zorlu Holding, merhumun isteği doğrultusunda cenaze törenine çelenk gönderilmemesini, arzu edenlerin diledikleri bir sivil toplum kuruluşuna bağışta bulunmalarını rica etti.