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Kanserle savaşan Gül Onat'ın son hali sevenlerini duygulandırdı

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Kanserle savaşan Gül Onat'ın son hali sevenlerini duygulandırdı
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Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Perihan karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat, pankreas kanseriyle mücadelesini sürdürüyor. 2023 yılında başlayan hastalığının bağırsaklarına nüksettiğini açıklayan ve ağır ameliyatlar geçiren 73 yaşındaki oyuncu, son görüntüsüyle yeniden sevenlerinin karşısına çıktı. Kemoterapi sürecinde saçlarını kazıtan Onat'ın son hali dikkat çekti.

  • Gül Onat, 2023 yılında pankreas kanserine yakalandı ve yaklaşık bir yıl sonra kanserin bağırsaklarına nüksettiğini açıkladı.
  • Onat, eylül ayında böbrek yollarındaki tümörler nedeniyle yeniden ameliyat geçirdi.
  • Kemoterapi tedavisi gören Onat, temmuz ayında saçlarını kazıttığı görüntüsünü paylaştı.

Kanserle savaşan Gül Onat, zorlu tedavi sürecine rağmen hayata tutunmaya devam ediyor. Sihirli Annem'in unutulmaz Perihan'ı, son görüntüsüyle sevenlerini duygulandırırken sağlık durumuna ilişkin geçmişte yaptığı açıklamalar da yeniden merak konusu oldu. 

PANKREAS KANSERİ BAĞIRSAKLARINA NÜKSETTİ

Türk televizyonlarının sevilen isimlerinden Gül Onat, 2023 yılında pankreas kanserine yakalandı. Hastalığını ilk öğrendiği günden itibaren zorlu bir tedavi sürecine giren oyuncu, birden fazla ağır ameliyat geçirdi. Bir dönem tedavisinin olumlu ilerlediğini belirten Onat, yaklaşık bir yılın ardından kanserin bağırsaklarına nüksettiğini açıklamıştı. Yaşadıklarını anlatırken hastalığını kendi ifadesiyle 'en tehlikeli ve öldürücü' kanser türü olarak nitelendiren usta oyuncu, "Çok ağır ameliyatlar geçirdim. Cehennemi yaşadım." sözleriyle geçirdiği zor günleri dile getirmişti.

BİR KEZ DAHA AMELİYAT MASASINA YATTI

Gül Onat, eylül ayında böbrek yollarındaki tümörler nedeniyle yeniden ameliyat geçirdi. Tedavi sürecinde yaşadığı bütün zorluklara rağmen moralini yüksek tutmaya çalışan oyuncu, sevenlerine umut veren açıklamalar yaptı. Onat, "Merak etmeyin, kuyruğu dik tutuyorum, tutmaya çalışıyorum en azından." sözleriyle mücadelesini sürdürdüğünü belirtti. Hastaneden taburcu olduktan sonra da neşesini kaybetmeyen oyuncu, "Hastaneden taburcu olduğumda böyle neşeli oluyorum." ifadelerini kullanmıştı.

SAÇLARINI KAZITTI, SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Kanser tedavisi kapsamında kemoterapi gören Gül Onat, temmuz ayında saçlarını kazıttığı görüntüsünü sevenleriyle buluşturdu. "keltoş ben" notuyla verdiği poz, oyuncunun zorlu süreçteki güçlü duruşunu ortaya koydu. Usta oyuncunun son görüntüsü de sevenlerinden yoğun ilgi gördü. Tedavi nedeniyle fiziksel değişim yaşayan Onat'a çok sayıda geçmiş olsun ve şifa dileği iletildi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAllahın kulu:

Gitsin sihirli güçleri ona şifa bulsun Allahı unutmayın ki rezil olmayasınız

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Haber YorumlarıAhmet Yel:

Daha süsünden püsünden inancı ortada böylesine dua edilir mi bilmiyorum kendi kendine yardım etmeyene neyse yine de Allah şifa versin

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