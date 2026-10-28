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Çanakkale Ayvacık'ta Safiye Şen, 65 yaşında mobil taramada meme kanserini yendi

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Çanakkale Ayvacık'ta Safiye Şen, 65 yaşında mobil taramada meme kanserini yendi Haber Videosunu İzle
Çanakkale Ayvacık'ta Safiye Şen, 65 yaşında mobil taramada meme kanserini yendi
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Safiye Şen, şikayeti yokken gittiği Mobil Kanser Tarama Aracı'ndaki taramada meme kanseri olduğunu öğrendi. Tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Şen, erken teşhisin tedaviyi kolaylaştırdığını söyledi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, herhangi bir şikayeti olmamasına rağmen gittiği Mobil Kanser Tarama Aracı'ndaki taramanın ardından meme kanseri olduğunu öğrenen 65 yaşındaki Safiye Şen, tedavi süreci sonrasında sağlığına kavuştu.

Kanser taramalarına ilk kez 2015 yılında katılan ve taramalara iki yılda bir devam eden Şen, pandemi döneminde taramalar arasındaki sürelerin uzaması üzerine, Ahmetçe Köyü Sağlık Evi'nde görevli ebe Ayşe Can'ın yönlendirmesiyle yeniden mamografi çektirdi. Herhangi bir şikayeti bulunmayan Şen, tetkik ve biyopsi sürecinin ardından meme kanseri olduğunu ve operasyon geçirmesi gerektiğini öğrendi.

Şen, AA muhabirine, şikayeti olmamasına rağmen gittiği Mobil Kanser Tarama Aracı'ndaki taramada görülen kitle üzerine, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine çağrıldığını belirterek, daha sonra kendisine biyopsi yapıldığını söyledi.

Biyopsi sonucu meme kanseri olduğunu öğrenen Şen, "Doktorum 'İlaç tedavisiyle geçmez, ameliyat olman gerekiyor.' dedi. Ameliyat oldum. Koltuk altıma çıkmamış, koltuk altım temizdi. Kemoterapi de almadım. Sadece ışın tedavi gördüm." diye konuştu.

Şen, taramanın önemine dikkati çekerek, "Erken teşhis tedaviyi kolaylaşıyor, rahatsızlığın ilerlemiyor. Devletimiz yanımızda. Biz de önce Allah'a, sonra milletimize, devletimize, doktorlarımıza güveniyoruz." dedi.

"Erken evrede kanser tespit edildiğinde tedavi başarısı yükselir"

Çanakkale Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Müge Meriç de meme kanserinin dünyada ve Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu söyledi.

Meme kanserinde erken tanının en önemli aracının düzenli tarama olduğunun altını çizen Meriç, "Erken evrede kanser tespit edildiğinde tedavi başarısı yükselir. Hastalığa bağlı olumsuz sonuçlar azalır." dedi.

Meriç, meme kanserinin en sık görülen belirtilerinden birinin memede ağrısız, ele gelen kitle olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"20 yaşından itibaren kendi kendine meme muayenesi, 20-39 yaş arasında klinik meme muayenesi, 40-69 yaş arasında yılda bir klinik meme muayenesi ve iki yılda bir mamografi cihazıyla tarama öneriyoruz. Unutmayalım, herhangi bir şikayet olmadan kanseri erken dönemde tespit etmek için taramalar önemlidir. Vakit kaybetmeyin, taramanızı ertelemeyin."

Önce eğitim verildi, sonra süreç takip edildi

Şen'i Mobil Kanser Tarama Aracı'na yönlendiren ebe Can ise köyde kanser taramalarına ilişkin sağlık hizmeti verdiklerini anlattı.

Köyde eğitim çalışmaları yaptıklarını belirten Can, "İl Sağlık Müdürlüğünden gelen meme kanseri tarama tırlarımız oluyor. Hastalarımızı o tıra yönlendirerek teşhis konulmasını sağlıyoruz. Safiye ablamıza da önce köyümüzde eğitim verdim. Daha sonra tıra giderek çekimleri yapıldı. Teşhisi orada konuldu. Ondan sonraki süreci de takip ettik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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