Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kanserle mücadele eden polis memuru Hakan Göçmez, Samsun Çarşamba'da toprağa verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kanserle mücadele eden polis memuru Hakan Göçmez, Samsun Çarşamba'da toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nde görevli 52 yaşındaki polis memuru Hakan Göçmez, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Göçmez'in naaşı, Samsun Çarşamba'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Samsun-Çarşambalı polis memuru Hakan Göçmez, bir süredir tedavi gördüğü amansız hastalıktan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 52 yaşındaki polis memuru, memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Hakan Göçmez, bir süredir hastanede kanser tedavisi görüyordu. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam mücadelesini kaybeden Göçmez'in vefatı, ailesini, yakınlarını ve emniyet camiasını yasa boğdu.

Polis memuru Hakan Göçmez'in Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesine getirildi. İlk olarak Ahubaba Mahallesi'ndeki baba ocağına götürülen cenaze için helallik alındı. Ardından meslektaşlarının omuzlarında ve polis mangası eşliğinde mahalledeki Ahubaba Merkez Camisi'ne taşındı.

Cuma namazına müteakip İlçe Müftüsü Cemal Uzun tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından merhum polisin naaşı, dualar ve gözyaşları arasında Ahubaba Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hüzünlü törene; Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Coşkun Kurt, İstanbul'dan gelen mesai arkadaşları ve çok sayıda polis ekibinin yanı sıra Göçmez'in ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören boyunca merhumun ailesinin güçlükle ayakta durduğu gözlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 65 sitede yayınlandı.
Binance'deki 6,3 milyar dolarlık tarihi vurgunda Kuzey Kore şüphesi

Oklar onu gösteriyor! İddia doğruysa durum hayli vahim
Türk devletleri ortak savunma altyapısı mı kuruyor? Ankara Bildirisi’nde dikkat çeken karar

Türk devletleri ortak savunma altyapısı mı kuruyor?

Kerem Aktürkoğlu Fener'in kasasından 56 milyon TL daha çıkaracak

Fener'in kasasından 56 milyon TL daha çıkaracak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kapadokya'daki facianın ardından yürek yakan veda! Yan yana toprağa verildiler

Yürek yakan veda! Yan yana toprağa verildiler
Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın cezaları belli oldu

Brown ve Abdülkerim'in cezaları belli oldu! Biri daha çok maçta yok
TFF'den Sergen Yalçın için bir açıklama daha

TFF'den Sergen Yalçın için bir açıklama daha
TDT Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok

Bu mesaj Aliyev'e mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

Çanakkale'de feci kaza! Direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı, 2 genç hayatını kaybetti

Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü! 2 genç kurtulamadı
Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey

AK Partili isimden rest çeken valiye: Cevap vermek zorundasınız
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devraldı

İmzalar atıldı! Direksiyonda artık Azerbaycan değil Türkiye var