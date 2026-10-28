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Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü köylerdeki kadınları evden alıp kanser taramasına götürdü

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Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü köylerdeki kadınları evden alıp kanser taramasına götürdü
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Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü’nün kanser tarama çalışmaları kapsamında Ozansu ve Soğukgöze köylerinde yaşayan kadınlar evlerinden alınarak KETEM’e götürüldü. Taramaların ardından evlerine bırakılan kadınlara nar ikram edildi ve düzenli tarama çağrısı yapıldı.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen kanser tarama çalışmaları kapsamında Ozansu ve Soğukgöze köylerinde yaşayan kadınlar, evlerinden alınarak Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesindeki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezine (KETEM) götürüldü. Tarama işlemleri tamamlanan kadınlar, programın ardından evlerine bırakıldı.

Kanser taramalarına erişimi kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, köylerde yaşayan kadınların sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlandı. KETEM'de yapılan taramaların ardından katılımcılara nar ikram edildi.

Kanser taramalarının önemine dikkat çekilen çalışmada, erken teşhisin hayat kurtardığı vurgulanarak kadınlara düzenli taramalarını yaptırmaları ve sağlık kontrollerini ertelememeleri çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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