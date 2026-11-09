Düzce Akçakoca'da sağlık ekipleri organ bağışı ve kanser konusunda bilgilendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağlıkçılar, Akçakoca 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde kurulan stantta organ bağışı, hasta hakları, akciğer kanseri ve lösemi konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından, Akçakoca 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde sağlık bilgilendirme standı açıldı. Standı ziyaret eden vatandaşlara organ bağışı, hasta hakları, akciğer kanseri ve Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında bilgilendirme yapılarak çeşitli broşürler dağıtıldı. Etkinlik kapsamında ayrıca katılımcıların talepleri doğrultusunda karbonmonoksit ölçümleri gerçekleştirildi. Sigara kullanımının sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekilen çalışmada, vatandaşlara Sigara Bırakma Poliklinikleri hakkında da bilgi verildi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, toplumda sağlık bilincinin artırılması ve koruyucu sağlık hizmetleri konusunda farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı