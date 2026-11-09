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Düzce Akçakoca'da sağlık ekipleri organ bağışı ve kanser konusunda bilgilendirdi

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Düzce Akçakoca'da sağlık ekipleri organ bağışı ve kanser konusunda bilgilendirdi
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağlık ekipleri, aile sağlığı merkezinde stant açarak organ bağışı, hasta hakları, akciğer kanseri ve lösemi konusunda bilgilendirme yaptı. Broşür dağıtıldı, talep edenlere karbonmonoksit ölçümü yapıldı ve sigara bırakma poliklinikleri anlatıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağlıkçılar, Akçakoca 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde kurulan stantta organ bağışı, hasta hakları, akciğer kanseri ve lösemi konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından, Akçakoca 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde sağlık bilgilendirme standı açıldı. Standı ziyaret eden vatandaşlara organ bağışı, hasta hakları, akciğer kanseri ve Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında bilgilendirme yapılarak çeşitli broşürler dağıtıldı. Etkinlik kapsamında ayrıca katılımcıların talepleri doğrultusunda karbonmonoksit ölçümleri gerçekleştirildi. Sigara kullanımının sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekilen çalışmada, vatandaşlara Sigara Bırakma Poliklinikleri hakkında da bilgi verildi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, toplumda sağlık bilincinin artırılması ve koruyucu sağlık hizmetleri konusunda farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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