Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarında 11 ilde 22 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarına yönelik 11 ilde operasyon düzenlendiğini, 22 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturmada 3'ü kamu görevlisi 24 şüpheli ve 650 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutuları değiştirilerek yeniden piyasaya sürülmesi ve yurt içi ile yurt dışında satışa sunulmasına yönelik İstanbul merkezli 11 ilde operasyon düzenlendiğini, 22 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 3'ü kamu görevlisi olmak üzere 24 şüpheli, 4 şirket ve 5 iş yeri tespit edilirken, şüphelilerin toplam işlem hacminin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, insan hayatını tehlikeye atan ve kanser hastalarının tedavi güvenliğini hiçe sayarak haksız kazanç sağlamaya çalışan yapılanmalara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularının değiştirilerek yeniden piyasaya sürülmesi, yurt içinde ve yurt dışında satışa sunulmasına yönelik suç faaliyetlerinin mercek altına alındığını aktaran Gürlek, teknik takip, araştırma ve incelemeler sonucunda 3'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 24 şüphelinin tespit edildiğini bildirdi.

650 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi

Soruşturma kapsamında 4 şirket ve 5 iş yerinin de tespit edildiğini kaydeden Gürlek, yapılan mali incelemelerde şüpheli kişi ve şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 650 milyon lira olduğunun belirlendiğini açıkladı. Söz konusu para hareketlerinin beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumsuzluk gösterdiği ifade edildi.

11 ilde eş zamanlı operasyon

Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul merkezli 11 ilde, 24 şüpheli ve 5 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirten Gürlek, operasyonlarda 22 şüphelinin gözaltına alındığını, 2 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Gürlek, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlar ile banka hesaplarına el konulduğunu bildirdi.

Soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür eden Gürlek, milletin sağlığını tehdit eden ve insan hayatını haksız kazanç uğruna riske atan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 126 sitede yayınlandı.
Alman polisi Türk sürücüyü durdurdu! Gizli bölmeden servet çıktı

Alman polisi Türk sürücüyü durdurdu! Gizli bölmeden servet çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın eski danışmanı ile evlenmişti! Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon'dan istifa kararı

Çiçeği burnunda damattan sürpriz karar
Karısı da oradaydı! Yarı çıplak sunucunun evli adama yaptığına bakın

Karısı da oradaydı! Yarı çıplak sunucunun evli adama yaptığına bakın
Karadeniz'de palamut kayboldu! Balıkçılar sismik araştırma gemisinin kablolarından şüpheleniyor

Palamut birden ortadan kayboldu! Şüpheler o gemide toplandı
Ne olacak bu takımın hali! Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular

Ne olacak bu takımın hali! Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular
Görüntü ABD'den değil İstanbul'dan

Görüntü ABD'den değil İstanbul'dan!
17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı! Altında işler değişti

Altın fiyatlarında beklenmedik hareket! Her şey bir anda değişti
Fenerbahçe'de yapılan son toplantıda 3 isim öne çıktı! İşte o teknik direktörler

Jorge Jesus'a sordu, olumlu referans aldı! İşte istediği teknik adam