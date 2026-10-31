İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'ın ağabeyi de tutuklandı

Dün sabah adliyeye götürülen ve işlemleri bu sabaha kadar süren şüphelilerden 39'u tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’ın ağabeyi, Belediye Başkan Yardımcısı Abdülhamit Pehlivan ile İBB Davası’nda tahliye edilen Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz de yer aldı.

AKYÜZ DE TUTUKLANANLAR ARASINDA

Bakırköy Belediyesi soruşturması kapsamında tutuklanan 39 kişi arasında görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’ın ağabeyi, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Abdülhamit Pehlivan da bulunuyor. 4 Eylül’deki İBB Davası duruşmasında tahliye edilen Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz de tutuklananlar arasında yer aldı.

“KAPISININ ÇALINABİLECEĞİNİ ANLATIYORDUM”

Avukat Mehmet Pehlivan, ağabeyinin tutuklanmasına Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden tepki gösterdi. Pehlivan’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu sabah Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı olan Ağabeyim Abdülhamit Pehlivan tutuklandı. 17 aydır devam eden tutukluluğumda beni her ziyaretinde, ona bu yargı iklimini, hiç ilgisi olmayan, hatta hiç hukuka da aykırı olmayan bir konu nedeniyle kapısının çalınabileceğini anlatıyordum.

Her ne kadar kardeşinin masumiyetine inanıyor olsa da yaşamının yarısını devlet memuru olarak geçirdiğinden içten içe devletin bunları yapacağını kabullenemiyordu. Kamucu anlayışa adından bile daha çok sahip çıktığı için gönlü rahattı. Nihayetinde hiç ilgisi olmadığı konularla alakalı kapısı çalındı. Sorular soruldu. Her soruya kanunla, yönetmelikle cevap verdi. Hoş, kapısını çalanlar da o cevapları biliyordu. Zaten meseleleri ne sorulardı ne de cevaplarıydı. Tutukladılar."

“KANSER HASTASI ANNE BABAMIN BAKIMIYLA İLGİLENİYORDU, KİMSEMİZ KALMADI”

Açıklamasında ailesinin durumuna da değinen Pehlivan, “Ağabeyim, kanser hastası anne ve babamın bakımıyla ilgileniyordu. İki küçük çocuğuna baktığı gibi 17 aydır benim kızımın ihtiyaçlarına da koşuyordu. Onu tutukladınız. Kimsemiz kalmadı” ifadelerini kullandı.

Pehlivan, açıklamasını şair Ahmed Arif’in dizelerine yer vererek tamamladı.

Kaynak: ANKA