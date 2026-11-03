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Bilecik'te mobil taramayla Ekim 2021'den bu yana 29 kişiye kanser tanısı konuldu

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Bilecik'te mobil taramayla Ekim 2021'den bu yana 29 kişiye kanser tanısı konuldu
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Bilecik'te mobil kanser tarama aracıyla Ekim 2021'den bu yana 29 kişiye kanser tanısı konuldu. Araç, kent merkezi ve ilçelerin yanı sıra köy, fabrika ve pazar alanlarında hizmet vererek ulaşım güçlüğü çekenlerin taramaya erişimini kolaylaştırıyor.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Mobil Kanser Tarama Aracı ile Ekim 2021'den bu yana gerçekleştirilen taramalar sonucunda 29 kişiye kanser tanısı konuldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerin yanı sıra köylerde, fabrikalarda ve pazar alanlarında hizmet veren araç, vatandaşlara yerinde kanser taraması imkanı sunuyor.

Sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük yaşayan vatandaşların tarama hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan araçla, kanserin erken evrede tespit edilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Mobil Kanser Tarama Aracı ile 2026 yılında 2 bin 6 kişiye kanser ve kanser taramaları hakkında bilgilendirme eğitimi verildi. Aynı dönemde 1463 kadına mamografi çekimi, 284 kadına ise HPV-DNA testi uygulandı.

Yıl içinde mamografi taraması yapılan ve ileri tetkike yönlendirilen 83 kadından 3'üne meme kanseri tanısı konuldu.

Aracın Ekim 2021'de hizmete başlamasından bu yana il genelinde 15 bin 884 kişiye kanser farkındalık eğitimi verildi. Bu süreçte 10 bin 579 kadına mamografi çekimi, 2 bin 772 kadına HPV-DNA testi, 1053 kişiye ise gaitada gizli kan testi yapıldı.

Gerçekleştirilen taramalar sonucunda 718 kişi ileri tetkik amacıyla sağlık kuruluşlarına yönlendirilirken, yapılan değerlendirmeler neticesinde 29 kişiye kanser tanısı konuldu.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü, kanserle mücadelede erken teşhisin önemine dikkati çekerek vatandaşlara düzenli tarama yaptırmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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