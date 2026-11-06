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11 ilde süresi geçmiş kanser ilacı operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının yeniden satışa sunulmasına ilişkin 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 21'i tutuklandı. Şüphelilerden 1'i adli kontrolle olmak üzere 3'ü serbest bırakıldı.

İstanbul merkezli 11 ilde tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularını değiştirerek yeniden piyasaya sürdüğü tespit edilenlere yönelik soruşturmada gözaltına alınan 24 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularının değiştirilerek yeniden piyasaya sürülmesi, yurt içinde ve yurt dışında satışa sunulmasına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 21'i tutuklandı, 1'i adli kontrol olmak üzere 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Operasyon

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularının değiştirilerek yeniden piyasaya sürülmesi, yurt içinde ve yurt dışında satışa sunulmasına yönelik suç faaliyetlerinin mercek altına alındığını bildirmişti.

Soruşturma kapsamında yürütülen teknik takip, araştırma ve incelemeler sonucunda 3'ü kamu görevlisi olmak üzere 24 şüpheli, 4 şirket ve 5 iş yerinin tespit edildiğini belirten Gürlek, şu bilgileri vermişti:

"Yapılan mali incelemelerde, şüpheli kişi ve şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 650 milyon lira olduğu, söz konusu para hareketlerinin beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumsuzluk gösterdiği belirlenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul merkezli 11 ilde 24 şüpheli ve 5 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında 22 şüpheli gözaltına alınmış, 2 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları devam etmektedir. Suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlar ile banka hesaplarına el konulmuştur."

Bakan Gürlek, milletin sağlığını tehdit eden, insan hayatını haksız kazanç uğruna riske atan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyeceklerini belirtmişti.

Öte yandan, soruşturma kapsamında devam eden çalışmalarda 2 şüpheli daha yakalanmıştı.

Kaynak: AA
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