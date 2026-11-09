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Bakırköy Başsavcılığının ilaç soruşturmasında 15 şüpheliye gözaltı talimatı verildi

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalajlarını değiştirerek yeniden piyasaya sürdüğü iddia edilen şebekeye yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Şebekenin yaklaşık 650 milyon liralık usulsüz işlem hacmine ulaştığı öne sürülüyor. Şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen 15 kişi hakkında gözaltı talimatı verilirken, İstanbul, Antalya ve Kayseri’de 21 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Kanser ilaçlarının ambalajlarını değiştirerek yeniden satışa sunduğu ileri sürülen şebekeye yönelik soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Daha önce 24 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada, 15 kişi daha tespit edildi.

650 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ İDDİASI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, son kullanma tarihleri geçmiş kanser ilaçlarının ambalajlarının değiştirilerek yeniden piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin devam ediyor. Şebekenin yaklaşık 650 milyon liralık usulsüz işlem hacmine ulaştığı ileri sürülüyor. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

15 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI TALİMATI

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle şüphelilerle bağlantılı 15 kişi daha tespit edildi. Başsavcılık, belirlenen 15 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verdi.

3 İLDE 21 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Sabah saatlerinde İstanbul, Antalya ve Kayseri’de şüphelilerin bulunduğu belirlenen 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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