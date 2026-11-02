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Tarihi geçmiş kanser ilaçlarını piyasaya süren şebekede 22 kişi gözaltına alındı

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Tarihi geçmiş kanser ilaçlarını piyasaya süren şebekede 22 kişi gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Tarihi geçmiş kanser ilaçlarını piyasaya süren şebekede 22 kişi gözaltına alındı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla 11 ilde düzenlenen operasyonda, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarını piyasaya süren şebekeden 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 650 milyon TL hesap hareketi tespit edildi.

Son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalajlarını değiştirerek yeniden piyasaya süren ve yaklaşık 650 milyon liralık usulsüz işlem hacmine ulaşan şebekeye yönelik soruşturma devam ederken, ele geçirilen ilaç kutuları İstanbul Emniyeti'nde sergilendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve el koyma kararı doğrultusunda harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularını değiştirerek yeniden piyasaya süren suç şebekesi tespit etmiş, ardından bu sabah 11 ilde operasyon düzenlemişti. Polis tarafından yapılan teknik ve fiziki takip ile MASAK raporları doğrultusunda, tespiti yapılan şüpheli şahısların hesaplarında yaklaşık 650 milyon TL hesap hareketi bulunduğu belirlenmişti. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ilaç ve doküman, 300 bin TL, 54 bin Euro, 110 bin dolar nakit para, 110 gram altın, 5 bilezik, 3 altın ele geçirilmişti. Operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken, şebeke üyelerinin suçtan elde ettiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlar ile banka hesaplarına el konulmuştu. 22 şüphelinin gözaltındaki sorguları sürerken, ele geçirilen ve tarihleri değişmiş ilaç kutuları İstanbul Emniyeti'nde sergilendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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