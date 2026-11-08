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Isparta Keçiborlu'da aynı adlı torun ve 87 yaşındaki babaanne aynı gün öldü

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Isparta Keçiborlu'da aynı adlı torun ve 87 yaşındaki babaanne aynı gün öldü
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Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi gören 35 yaşındaki torun, 7 Kasım Cumartesi günü tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Antalya’da yaşayan 87 yaşındaki babaanne torununun acı haberine dayanamayarak aynı gün hayatını kaybetti.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde aynı ismi taşıyan 35 yaşındaki torun ile 87 yaşındaki babaanne aynı gün vefat etti.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Naime Tekin, yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi görüyordu. Tekin, tedavi gördüğü hastanede 7 Kasım Cumartesi günü hayatını kaybetti. Antalya'da yaşayan babannesi Naime Tekin, torununun acı haberine dayanamayarak aynı gün hayatını kaybetti. Babaanne Naime Tekin memleketi Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde, torunu ise Antalya'nın Serik ilçesindeki Kırbaş Mezarlığı'nda bugün toprağa verildi.

Naime Tekin'in evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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