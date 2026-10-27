Mersin Üniversitesi Hastanesi 2026 yılında 1 milyondan fazla hastaya hizmet verdi

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Mersin Üniversitesi Hastanesi, 2026 yılında bir milyonu aşkın hastaya sağlık hizmeti sunarken, bünyesine kazandırılan ileri teknoloji cihazlarla özellikle kanser başta olmak üzere birçok hastalığın tanı ve tedavisinde önemli imkanlar sağladı. Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, Cumhurbaşkanlığı desteğiyle güçlendirilen sağlık altyapısının Mersin'in yanı sıra çevre illerden gelen hastalara da hizmet verdiğini belirterek, yatırımların devam edeceğini söyledi.

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, üniversite hastanesinin 2026 yılı sağlık hizmetlerini ve son yıllarda gerçekleştirilen teknolojik yatırımları değerlendirdi. Hastanenin hizmet kapasitesinin her geçen gün arttığını belirten Yaşar, ileri teknolojiye sahip cihazlarla tanı ve tedavi süreçlerinin daha hızlı, hassas ve etkin şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık yatırımlarına verdiği desteğin önemine dikkat çeken Yaşar, üniversite hastanesine kazandırılan yeni nesil teknolojilerin sağlık hizmetlerinin niteliğini önemli ölçüde artırdığını kaydetti. Yaşar, yeni nesil tomografi cihazının üniversiteye kazandırılmasında verilen desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

İleri teknoloji cihazlarla tanı ve tedavide yeni imkanlar

Hastaneye kazandırılan yapay zeka destekli 3 MR, ileri teknoloji bilgisayarlı tomografi, dijital mamografi, PET/BT ve SPECT görüntüleme sistemleriyle özellikle hastalıkların erken teşhisi ve tedavi süreçlerinin takibinde önemli imkanlar oluşturuldu. Bu cihazlar sayesinde hastalıkların daha ayrıntılı değerlendirilmesi, tedavi planlarının hastaya özel hazırlanması ve uygulanan tedavilerin etkinliğinin izlenmesi hedefleniyor.

Yeni teknolojilerin en önemli katkılarının görüldüğü alanlardan birinin onkoloji olduğunu belirten Yaşar, kanser hastalıklarında erken tanının, hastalığın yayılımının doğru değerlendirilmesinin ve kişiye özel tedavi planlamasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Nükleer tıp alanında kullanılan PET/BT ve SPECT sistemlerinin hastalıkların hem anatomik hem de fonksiyonel özelliklerinin değerlendirilmesine imkan sağladığını ifade eden Yaşar, yüksek çözünürlüklü MR ve tomografi cihazlarıyla da tümörlerin konumu, boyutu ve çevre dokularla ilişkisinin daha ayrıntılı incelenebildiğini belirtti.

Girişimsel radyolojide hassas işlemler yapılabiliyor

Hastanenin nükleer tıp ve girişimsel radyoloji alanındaki teknolojik imkanlarının da geliştiğini kaydeden Yaşar, görüntüleme eşliğinde gerçekleştirilen biyopsi, damar içi girişimler ve uygun hastalarda uygulanan bölgesel tedavilerde ileri teknolojilerden yararlanıldığını bildirdi. Bu yöntemlerin daha kontrollü işlemler yapılmasına ve uygun hastalarda daha az girişimsel tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Türkiye'de ilk kez Mersin Üniversitesi Hastanesinde kullanılıyor

Sağlık yatırımlarının yalnızca görüntüleme cihazlarıyla sınırlı olmadığını belirten Yaşar, ameliyathanelerde kullanılmaya başlanan yeni nesil hücre kan kurtarma cihazının da hasta güvenliği açısından önemli bir teknoloji olduğunu söyledi. Özellikle yüksek kanama riski bulunan cerrahi operasyonlarda kullanılan cihazın Türkiye'de ilk kez Mersin Üniversitesi Hastanesinde hizmete alındığını kaydeden Yaşar, dijital sağlık uygulamaları, gelişmiş cerrahi yöntemler ve hasta takip sistemleriyle de hizmet kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

"Önceliğimiz vatandaşlarımızın en nitelikli sağlık hizmetine ulaşması"

Mersin Üniversitesi Hastanesinin akademik birikimini çağdaş teknolojilerle buluşturmayı önemsediklerini vurgulayan Rektör Yaşar, "Önceliğimiz vatandaşlarımızın en nitelikli sağlık hizmetine ulaşması. Hastanemizin gelişen sağlık altyapısı, yalnızca Mersin için değil, çevre illerimizden ve farklı bölgelerden gelen hastalarımız için de önemli bir kazanım. Bilimsel birikimimizi ileri teknoloji cihazlar ve deneyimli sağlık ekiplerimizle bir araya getirerek sağlık hizmetlerimizin niteliğini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı desteği, üniversite yönetiminin sağlık alanındaki yatırımlara verdiği önem ve sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarıyla hastanenin gelişimini sürdürdüğünü belirten Yaşar, vatandaşlara daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak amacıyla teknolojik altyapıyı güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı