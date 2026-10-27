Akciğer kanseri ameliyatı olan Papa 14'üncü Leo'nun son durumu belli oldu! Ek tedaviye gerek yok

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

VATİKAN Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo'nun, geçirdiği akciğer ameliyatının ardından durumunun iyi olduğu belirtilerek, kasım ayında Güney Amerika seyahatine çıkacağı bildirildi.

Vatikan Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 13 Ekim'de akciğer kanseri nedeniyle ameliyat edilen Papa 14'üncü Leo'nun sağlık durumunun iyiye gittiği ve 6-17 Kasım tarihleri arasında Uruguay, Arjantin ve Peru'yu kapsayan Güney Amerika ziyaretini planlandığı şekilde gerçekleştireceği duyuruldu. Ziyaretin, yerel kiliselerle bağları güçlendirmeyi ve bölge halkına barış mesajı ulaştırmayı hedeflediği belirtildi.

EK KANSER TEDAVİSİNE GEREK YOK

Papa'nın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Dr. Luigi Carbone, yapılan son tetkik ve laboratuvar analizlerinin olumlu sonuçlandığını ifade etti. Ameliyatın ardından ek bir kanser tedavisine ihtiyaç duyulmadığı kaydedilirken, mevcut klinik tablonun seyahate engel oluşturmadığı aktarıldı.

HAYATININ BİRÇOK ANINI GEÇİRDİĞİ KITAYA DÖNÜYOR

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Papa 14'üncü Leo, "Hayatımın birçok anını geçirdiğim kıtaya yeniden dönecek olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu seyahatin kalplerimizi birbirimize açmamıza, kardeşlik bağlarımızı güçlendirmemize ve Müjde'yi sevinçle duyurma kararlılığımızı yenilememize vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı