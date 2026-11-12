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Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi

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Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
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Adana'da kanser tedavisi gören babasının kaldığı odaya girmek isteyen erkek hemşire U.D.A. (35), enfeksiyon riski nedeniyle kendisinin dışarı çıkmasını isteyen kadın doktor A.K. ile tartıştı. Hastane koridorunda kısa süreli arbede yaşanırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adana'da kanser tedavisi gören babasını ziyaret eden erkek hemşire U.D.A. ile enfeksiyon riski nedeniyle odadan çıkmasını isteyen kadın doktor A.K. arasında tartışma çıktı. Hastane koridorunda kısa süreli arbede yaşanırken doktor "Beyaz Kod" verdi. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar darp raporu alırken olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

KANSER HASTASI BABASINI ZİYARETE GİTTİ

Olay, Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Onkoloji Bölümü'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Yıllık izinde olduğu öğrenilen erkek hemşire U.D.A. (35), kanser tedavisi gören babasını ziyaret etmek için hemşire formasıyla hastaneye geldi.

Babasının bulunduğu odaya giren U.D.A., kadın doktor A.K. tarafından fark edildi. Doktor, enfeksiyon riski nedeniyle hemşireden odadan çıkmasını istedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma başladı.

KİMLİK KARTINA BAKMAK İSTEYİNCE ARBEDE YAŞANDI

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında doktor A.K., hemşirenin boynunda asılı bulunan kimlik kartını kontrol etmek istedi. Ancak U.D.A., doktorun elini tutarak kimlik kartına bakmasını engelledi. Hastane koridoruna taşan tartışmada kısa süreli arbede yaşandı.

Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle taraflar ayrılırken hemşirenin yanında bulunan bir kişi yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

DOKTOR "BEYAZ KOD" VERDİ

Yaşanan olayın ardından doktor A.K., sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve tehdit durumlarında kullanılan "Beyaz Kod" sistemini devreye soktu. Tartışmanın tarafları darp raporu alarak birbirlerinden şikayetçi oldu.

Hastanede yaşanan olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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