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Erzincan'da kanser eğitiminde 35 kişiye mamografi, 20 kişiye HPV taraması yapıldı

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Erzincan'da kanser eğitiminde 35 kişiye mamografi, 20 kişiye HPV taraması yapıldı
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Erzincan'da 2 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi, Akciğer Kanseri, Lösemili Çocuklar Haftası ve Organ Bağışı Haftası kapsamında farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimde ebeler bilgilendirme yaptı; hemşireler erken tanı eğitimi verdi, 35 kişiye mamografi, 20 kişiye HPV taraması yapıldı.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 2 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından Akciğer Kanseri, Lösemili Çocuklar Haftası ve Organ Bağışı Haftası kapsamında farkındalık eğitimleri gerçekleştirildi.

Eğitimlerde, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) bünyesinde görevli ebeler ile Dr. Damla Aksu tarafından katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

Program kapsamında hemşireler tarafından meme kanserinde erken tanının önemi ve kendi kendine meme muayenesi konusunda uygulamalı eğitim verildi.

Etkinlik çerçevesinde 35 kişiye mamografi, 20 kişiye ise HPV taraması yapıldı.

Yetkililer, kanserle mücadelede erken teşhisin önemine dikkati çekerek vatandaşları kanser taramaları konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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