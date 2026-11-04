MUA Mehmet Uygar Aksu kanser mi, ne kanseri? Mehmet Uygar Aksu'nun sağlık durumu nasıl?

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Yaklaşık 2,5 yıl önce bacağında fark ettiği şişliği başlangıçta yağ bezesi zanneden Aksu, kitlenin büyümesi üzerine doktora başvurdu. Yapılan ultrason ve MR incelemelerinin ardından kitlenin kötü huylu tümör olduğu ortaya çıktı. İşte Mehmet Uygar Aksu'nun sağlık durumuna dair bilinenler.

MEHMET UYGAR AKSU KANSER Mİ?

Evet, Mehmet Uygar Aksu kanser teşhisi aldığını açıkladı. Sosyal medya fenomeni, bacağında bulunan kitlenin kötü huylu tümör olduğunu takipçileriyle paylaştı.

MEHMET UYGAR AKSU NE KANSERİ?

Mehmet Uygar Aksu, bacağının üst-yan bölümünde bulunan kitlenin kötü huylu tümör olduğunu açıkladı. Ancak tümörün kesin türü ve evresi henüz açıklanmadı. Bu nedenle Aksu'nun hangi kanser türüne yakalandığına ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor. Tümörün özelliklerinin, yapılacak biyopsi ve ileri tetkiklerle netleşmesi bekleniyor.

MUA'NIN BACAĞINDAKİ KİTLE NASIL FARK EDİLDİ?

Mehmet Uygar Aksu'nun paylaştığı bilgilere göre bacağındaki kitle, yaklaşık 2,5 yıl önce nohut ya da erik büyüklüğündeydi. Ağrısız olan şişliği yağ bezesi olduğunu düşünerek uzun süre önemsemeyen Aksu, doktora gitmeyi erteledi. Kitlenin son haftalarda ceviz büyüklüğüne ulaşması üzerine hastaneye başvuran Aksu'ya ultrason ve MR incelemesi yapıldı. İlk muayenede yağ bezesi olabileceği düşünülen kitlenin, doktor değerlendirmesinin ardından kötü huylu tümör olduğu belirlendi.

MEHMET UYGAR AKSU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Mehmet Uygar Aksu, sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada biyopsi ve tedavi sürecinden söz etti. Tümörün kesin özelliklerinin ve tedavi planının yapılacak ileri tetkiklerle netleşmesi bekleniyor. Aksu, teşhisi öğrendiği anda büyük bir şok yaşadığını ancak moralini korumaya çalıştığını belirtti. Fenomenin tedavi sürecine ilişkin yeni bir açıklaması ise henüz bulunmuyor.

MUA'DAN ESPRİLİ MESAJ

Zorlu bir sürecin içinde olmasına rağmen esprili yaklaşımını koruyan Mehmet Uygar Aksu, tedavi sürecinin iyi geçmesini umduğunu belirterek takipçilerine şu sözlerle seslendi:

"Şu iş hayırlısıyla bir bitsin, 'tümörüm ağrıyor' diye şarkı yapacağım."

Aksu'nun açıklamasının ardından sosyal medyada pek çok takipçisi, fenomene geçmiş olsun ve acil şifa dileklerini iletti.

MEHMET UYGAR AKSU KİMDİR?

Mehmet Uygar Aksu, kısa adıyla MUA, sosyal medyada paylaştığı eğlenceli videolarla tanınan bir içerik üreticisi. Mizahi içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Aksu, sosyal medyanın sevilen isimleri arasında yer alıyor.