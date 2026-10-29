Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sultanbeyli'de polisin durdurduğu minibüste 1 milyon 642 bin sentetik ecza bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultanbeyli'de polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste 1 milyon 642 bin sentetik ecza ele geçirildi. Kanser ilacı taşıdıklarını ve soğuk zincir nedeniyle kapıların açılmaması gerektiğini söyleyen 2 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Sultanbeyli'de polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste 1 milyon 642 bin sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Sultanbeyli'de takibe aldıkları bir aracı durdurdu.

Minibüsteki iki şüphelinin, İzmir'e götürülmek üzere kanser ilaçları taşındığını, soğuk zincirin bozulmaması için kapıların açılmaması gerektiğini söylemesi üzerine yapılan kontrolde, aracın soğutucu sisteminin çalışmadığı belirlendi.

Araçta yapılan detaylı aramada, 18 koli içerisine gizlenmiş 1 milyon 642 bin sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
Abbas, GKRY lideriyle görüşüp yeni İsrail hükümetiyle diyalog umudunu açıkladı

Mahmud Abbas, İsrail mesajını Güney Kıbrıs'tan verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

GSS primlerine af geliyor! Milyonlarca kişinin borcu silinecek

Vatandaş rahat bir nefes alacak! Milyarlarca liralık borca af geliyor
Çukur’un Timsah Celil’i Meli Bendeli tahliye edildi: İlk açıklaması geldi

Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanmıştı: İlk kez konuştu

'Tatile gidiyoruz' diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu

"Tatile gidiyoruz" diyen çiftin aracından çıkan para dudak uçuklattı
3 milyon TL kazandıkları iddia edilen çift konuştu! İşte kazançları

3 milyon TL kazandıkları iddia edilen çift konuştu! İşte kazançları
Sıcaklıklar düştü, ilk kar geldi

Sıcaklıklar düştü, ilk kar geldi
Anne ve 2 çocuğundan geriye acı kaldı! Son yolculuklarına uğurlandılar

Gözyaşları sel oldu! 3 cenaze yan yana
Tatil cennetini sel vurdu! Seralar yerle bir oldu, evler çamura gömüldü

Burası şantiye alanı değil! Tatil cennetinde felaket yaşanıyor