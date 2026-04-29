Haberler

Osimhen'e bomba gibi teklif! Hemen yanıt verdiler

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Barcelona’nın Victor Osimhen için 100 milyon euronun üzerinde teklif sunduğu iddia edilirken, Galatasaray’ın 150 milyon euro talep ederek geri adım atmadığı belirtildi.

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için Avrupa devleri devreye girmeye devam ediyor. Nijeryalı futbolcu için bu kez Barcelona’dan dikkat çeken bir hamle geldi.

100 MİLYON EUROYU AŞAN TEKLİF

A Spor’un haberine göre Barcelona, Victor Osimhen için henüz resmi aşamaya geçmeyen ancak 100 milyon euronun üzerinde olduğu belirtilen bir teklif sundu. Bu gelişme, transfer piyasasında büyük yankı uyandırdı.

GALATASARAY’DAN NET TAVIR

Sarı-kırmızılı yönetimin ise bu teklif karşısında geri adım atmadığı öğrenildi. Galatasaray’ın, Osimhen için belirlediği bonservis bedelinin 150 milyon euro olduğu ifade edildi.

GÖZLER GÖRÜŞMELERDE

İki kulüp arasındaki temasların önümüzdeki günlerde nasıl ilerleyeceği merak konusu olurken, Osimhen’in geleceği transfer döneminin en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya aday görünüyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Daha neler 25 bile vermezler yalan haber

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNiyazi Işık:

Fenerli arkadaş konuştu, normal bunlar hesap da yapamıyor kuş akıllı olunca:)

yanıt10
yanıt3
Haber YorumlarıAbuzitin Lastikleri:

Osimhen den daha kaliteli bir futbolcu gelmeyecekse hiç satılmasın.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

