Lise öğrencisinden dev sistem! Yüzlerce telefonla sahte etkileşim ağı kurdu

Lise öğrencisinden dev sistem! Yüzlerce telefonla sahte etkileşim ağı kurdu
Tokyo’da 18 yaşındaki bir lise öğrencisinin 1000’den fazla telefonla kurduğu sahte etkileşim sistemi, sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Genç, bir dakikadan kısa sürede binlerce izlenme artırabildiğini belirtirken, ortaya çıkan görüntüler dijital platformlardaki manipülasyon riskini yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, bu tür yöntemlerin hem güvenilirliği zedelediğini hem de haksız rekabete yol açtığını vurguluyor.

  • Tokyo'da 18 yaşındaki bir lise öğrencisi, yüzlerce akıllı telefonla sahte etkileşim ağı kurdu.
  • Öğrenci, bir dakikada bir paylaşımın görüntülenme sayısını 8 bin artırabildiğini iddia etti.
  • Olay, 'Dead Internet Theory' tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da yaşayan 18 yaşındaki bir lise öğrencisinin kurduğu “sahte etkileşim çiftliği” sosyal medyada gündem oldu. Genç, yüzlerce hatta binin üzerinde akıllı telefonu aynı anda kullanarak sosyal medya paylaşımlarının izlenme ve etkileşim sayılarını yapay şekilde artırdığını açıkladı.

Paylaşılan görüntülerde, raflara dizilmiş çok sayıda telefonun aynı anda aktif şekilde çalıştığı görülüyor. Sistem üzerinden farklı hesaplar aracılığıyla içeriklere toplu şekilde izlenme ve etkileşim sağlanıyor. Genç, yalnızca bir dakika içinde bir paylaşımın görüntülenme sayısını 8 bin artırabildiğini iddia etti.

“İSTEDİĞİM HER METRİĞİ ANINDA ARTIRABİLİRİM”

Genç girişimci, kurduğu sistem sayesinde takipçi, beğeni ve izlenme gibi metrikleri hızlı şekilde yükseltebildiğini belirterek, “İstediğim herhangi bir metriği anında artırabilirim” ifadelerini kullandı. Bu sistemin, özellikle sosyal medya fenomenleri ve dijital pazarlama alanında haksız rekabete yol açabileceği değerlendiriliyor.

“DEAD INTERNET THEORY” TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Olayın ortaya çıkmasının ardından, internetin büyük ölçüde botlar ve sahte etkileşimlerle dolu olduğu iddiasını savunan “Dead Internet Theory” yeniden tartışılmaya başlandı. Uzmanlar, bu tür sistemlerin dijital platformlardaki güvenilirlik sorununu derinleştirdiğine dikkat çekiyor.

YASAL VE ETİK TARTIŞMALAR BÜYÜYOR

Sahte etkileşim üretimi birçok platformun kullanım şartlarına aykırı olsa da, bu tür sistemlerin yaygınlaşması denetim mekanizmalarının yetersizliğini de gözler önüne seriyor. Uzmanlar, bu tür faaliyetlerin reklam sektöründen bireysel içerik üreticilerine kadar geniş bir alanda ekonomik ve etik sorunlar yaratabileceği uyarısında bulunuyor.

Yorumlar (2)

Siyah&Beyaz:

o da biseymi bizde gençler kurtlar vadisi izliyor

EYLÜL Benek:

sistemin kurulumu ve mantığını anlatsanız bizde yapalım

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

