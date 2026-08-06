Salah çılgınlığı Trabzon'u sardı! Berber dükkanına asılan kağıda bakın
Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferinin ardından Trabzon'da dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Bir berber, dükkanının camına astığı "Mohamed Salah tıraşı olunur" yazısıyla ilgi çekti.
Trabzonspor'un Mohamed Salah transferi şehirde büyük bir heyecan oluşturdu. Bordo-mavili taraftarların coşkusu sürerken, Trabzon'da bir berberin yaptığı paylaşım da dikkat çekti.
DÜKKANINA İLAN ASTI
Trabzon'da hizmet veren bir berber, dükkanının camına "Mohamed Salah tıraşı olunur" yazılı bir kağıt astı. Mısırlı yıldızın kendine özgü saç ve sakal stiline gönderme yapan ilan, görenlerin ilgisini çekti.
SALAH HEYECANI HER YERE YANSIDI
Şehirde kısa sürede yayılan görüntüler, Salah transferinin Trabzon'da oluşturduğu heyecanı bir kez daha gözler önüne serdi. Taraftarlar, berberin esprili ilanını ilgiyle karşılarken, görüntüler futbolseverler arasında da geniş yankı uyandırdı.