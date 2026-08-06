Salah çılgınlığı Trabzon'u sardı! Berber dükkanına asılan kağıda bakın

Trabzonspor'un Mohamed Salah transferi şehirde büyük bir heyecan oluşturdu. Bordo-mavili taraftarların coşkusu sürerken, Trabzon'da bir berberin yaptığı paylaşım da dikkat çekti.

DÜKKANINA İLAN ASTI

Trabzon'da hizmet veren bir berber, dükkanının camına "Mohamed Salah tıraşı olunur" yazılı bir kağıt astı. Mısırlı yıldızın kendine özgü saç ve sakal stiline gönderme yapan ilan, görenlerin ilgisini çekti.