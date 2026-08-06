Haberler

Salah çılgınlığı Trabzon'u sardı! Berber dükkanına asılan kağıda bakın

Salah çılgınlığı Trabzon'u sardı! Berber dükkanına asılan kağıda bakın Haber Videosunu İzle
Salah çılgınlığı Trabzon'u sardı! Berber dükkanına asılan kağıda bakın
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferinin ardından Trabzon'da dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Bir berber, dükkanının camına astığı "Mohamed Salah tıraşı olunur" yazısıyla ilgi çekti.

Trabzonspor'un Mohamed Salah transferi şehirde büyük bir heyecan oluşturdu. Bordo-mavili taraftarların coşkusu sürerken, Trabzon'da bir berberin yaptığı paylaşım da dikkat çekti.

DÜKKANINA İLAN ASTI

Trabzon'da hizmet veren bir berber, dükkanının camına "Mohamed Salah tıraşı olunur" yazılı bir kağıt astı. Mısırlı yıldızın kendine özgü saç ve sakal stiline gönderme yapan ilan, görenlerin ilgisini çekti.

SALAH HEYECANI HER YERE YANSIDI

Şehirde kısa sürede yayılan görüntüler, Salah transferinin Trabzon'da oluşturduğu heyecanı bir kez daha gözler önüne serdi. Taraftarlar, berberin esprili ilanını ilgiyle karşılarken, görüntüler futbolseverler arasında da geniş yankı uyandırdı.

Kübra Çolakbüyük
Kübra Çolakbüyük
Haberler.com
'Çerçeve yasa'dan kimler faydalanamayacak? Bakan Gürlek açıkladı

'Çerçeve yasa'dan kimler faydalanamayacak? bakan Gürlek açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşecek

Terörsüz Türkiye teklifinin ardından Erdoğan'dan sürpriz görüşme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan transferde dev hamle! Yeni yıldız hayırlı olsun

Cimbom bombayı patlatıyor! Yeni yıldız hayırlı olsun

Bakan Gürlek, Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti! İşte görüşmeden ilk kareler

17 yıllık sır çözülüyor mu? Kritik buluşmadan ilk kareler geldi

Bitcoin dipte mi? Analistler bu veriye dikkat çekti

Bitcoin dipte mi? Analistler bu veriye dikkat çekti
Real Madrid'den 140 milyon euroluk dev transfer

Real'e tam 140 milyon euroluk yıldız aldırdı

Japonya'da bir kadın alışveriş tutkusunun kurbanı oldu: Bunu kimse tahmin edemezdi

Alışveriş tutkusunun kurbanı oldu: Olacakları kimse tahmin edemezdi
Kan donduran görüntü! Bir hayvan kendi türüne bunu nasıl yapar?

Kendi türüne yaptığına bakın

Aziz Yıldırım'ın şikayeti üzerine savcılık harekete geçti

Aziz başkan istedi devlet harekete geçti