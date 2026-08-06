Görüntü Türkiye'den! Canına kıymak isterken hiç beklemediği bir şey oldu
Aksaray’da 8 katlı bir apartmanın 7. katındaki pencereden atlayarak intihar girişiminde bulunan 29 yaşındaki İlknur S., evdeki bir kişinin son andaki müdahalesiyle ayaklarından tutularak kurtarıldı. Baş aşağı metrelerce yüksekte asılı kalan ve o anları cep telefonu kamerasına yansıyan genç kadın, güçlükle içeri çekildikten sonra hastaneye kaldırıldı.
- Aksaray'ın Hacılar Harmanı Mahallesi'nde 8 katlı bir apartmanın 7. katındaki stüdyo dairede İlknur S. (29) pencereden atlamak isterken aynı dairedeki bir kişi tarafından ayaklarından tutularak son anda yakalandı.
- Baş aşağı asılı kalan kadın güçlükle içeriye alındı ve olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
- Kadın Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu ve daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.
Aksaray'da 8 katlı apartmanın 7. katındaki stüdyo daire camından aşağıya atlamak isteyen genç kadın yürekleri ağza getirdi. İçerideki şahsın müdahalesiyle son anda ayaklarından tutularak yakalanan kadın güçlükle içeriye alındı. Kadının baş aşağı asılı kaldığı korku dolu o anlar anbean bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir apartmanın 7. katındaki stüdyo dairede yaşandı. İddiaya göre, İlknur S. (29) daire penceresinden intihar girişiminde bulunarak atlamak istedi. Aynı dairede bulunan bir kişi, genç kadının atlamaya çalıştığını görünce son anda yaptığı hamleyle kadını ayaklarından tutarak yakaladı.
GÜÇLÜKLE YUKARI ÇEKİLDİ
7. kattaki camdan baş aşağı asılı olarak ayaklarından yakalanan kadın yürekleri ağza getirdi. Çevrede olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, bazı vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla o onları görüntüledi. Genç kadın yukarıya çekilmek suretiyle camdan içeriye alınırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Genç kadının daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.