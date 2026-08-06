Milyonlarca emekliye müjde! Maaş farkları bu gece hesaplarda

En düşük emekli maaşının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılmasının ardından yaklaşık 6 milyon emekliyi ilgilendiren maaş farkı ödemeleri için bekleyiş sona eriyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fark ödemelerinin 7 Ağustos 2026 gece yarısından itibaren emeklilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

SADECE EN DÜŞÜK MAAŞ ALANLAR DEĞİL

Fark ödemeleri yalnızca en düşük emekli aylığını alanları kapsamayacak. Maaşı 20 bin lira ile 23 bin 552 lira arasında bulunan emekliler de aradaki eksik tutar kadar fark ödemesi alacak.

Böylece maaşı yeni taban seviyenin altında kalan emeklilerin aylıkları da 23 bin 552 liraya tamamlanacak.

ÖDEMELER HESAPLARA AKTARILACAK

SGK'nın takvimine göre maaş farkları gece yarısından itibaren emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak. Emekliler, hesaplarına geçen fark tutarlarını bankalarından veya ATM'lerden çekebilecek.