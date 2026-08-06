Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü! Masada tek konu vardı

Başkent Ankara'da bugün siyasetin ve güvenliğin kalbi Beştepe'de atıyor. Saat 15.30'da gerçekleştirilecek olan kritik Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli saat 14.00'te bir araya geldi.

ZİRVENİN ODAK NOKTASI "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" YASASI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.00 itibarıyla başlayan ikili görüşme, siyasette atılan tarihi adımların hemen ardına denk gelmesi sebebiyle büyük bir önem taşıyor. İki liderin masasında, terör örgütünün feshi süreci kapsamında hazırlanan ve kısa süre önce TBMM Başkanlığı'na sunulan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" bulunuyor. 45 dakika süren görüşmede liderlerin, yasanın Meclis süreci ve sonrasındaki uygulama aşamalarına dair karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

LİDERLERİN YASA TEKLİFİNE YÖNELİK MESAJLARI

Tarihi yasa teklifinin Meclis'e sunulmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli, sürecin önemine vurgu yapan net mesajlar vermişti. İki liderin sürece dair yaklaşımları şu sözlerle kamuoyuna yansımıştı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, millî birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bu proje bir devlet projesidir. Meclis'imiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz."

GÜNÜN İKİNCİ ÖNEMLİ MESAİSİ: MGK TOPLANIYOR

Erdoğan ile Bahçeli arasında gerçekleşen bu kritik görüşmenin hemen ardından, devletin zirvesi güvenlik zirvesi için bir araya gelecek. Saat 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayacak olan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında, başta terörle mücadele operasyonları olmak üzere bölgesel ve uluslararası güvenlik tehditleri kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. Yeni yasa teklifinin güvenlik bürokrasisi tarafındaki yansımalarının da MGK'da ele alınması öngörülüyor.

LİDERLER SON OLARAK 30 NİSAN'DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli, bugünkü zirveden önce son olarak 30 Nisan tarihinde yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ve yaklaşık 50 dakika süren o görüşmenin içeriğine dair resmi bir açıklama yapılmamış, görüşme siyasi kulislerde uzun süre konuşulmuştu. Liderlerin bugünkü mesaisinin de iç siyasetteki yankıları yakından takip ediliyor.